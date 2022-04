Hai tội danh nghi phạm sát hại người phụ nữ tại Cầu Giấy phải đối mặt?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về hành vi của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở chung cư mini tại Cầu Giấy, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, chỉ sau chưa đầy 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo tội phạm, được sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Công an quận Cầu giấy đã phối với Phòng cảnh sát hình sự với chủ công là Đội điều tra trọng án, Cục hình sự cùng các phòng nghiệp vụ đã quyết liệt điều tra làm rõ vụ việc và tổ chức truy bắt được nghi phạm gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nghi phạm Phùng Văn Vinh.

Việc điều tra làm rõ được nghi phạm gây án và bắt giữ đối tượng chưa đầy 12 giờ là một chiến công xuất sắc của Công an Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mang lại niềm tin cho nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật vì sự bình yên của xã hội. Mọi hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các trọng án gây phẫn nộ trong dư luận xã hội đều được lực lượng Công an nhân dân triệt phá thành công.

Theo luật sư Thơm, hành vi của nghi phạm không những tước đi quyền được sống của người khác mà còn xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ. Chỉ vì mâu thuẫn về việc chị H chưa trả đủ số tiền 80 triệu mà nghi phạm đã đang tâm sử dụng dao đấm nhiều nhát chị H tử vong. Không những vậy, sau khi nạn nhân bị tử vong, nghi phạm còn “tranh thủ” chiếm đoạt tài sản của chị H.

Do đó, xét hành vi phạm tội của nghi phạm đã cấu thành tội Giết người và tội Cướp tài sản . Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e, n Khoản 1 Điều 123 và khoản 2 Điều 168 Bộ luật hình sự.

“Trong cùng một thời điểm, nghi phạm đã liên tiếp phạm nhiều tội với tính chất và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nghi phạm đã tước đoạt tính mạng của nạn nhân rất dã man, tàn bạo. thực hiện tội phạm đến cùng và sau đó chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Hành vi phạm tội của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi tính mạng người khác, gây tang thương, mất mát không gì bù đắp được cho gia đình nạn nhân và gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội nên sẽ bị xử lý nghiêm minh nhất theo quy định của pháp luật”, luật sư Thơm nói.

Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh cho rằng, nếu nghi phạm có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ phải đối mặt với tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội với hình phạt cao nhất Tử hình.

Trước đó, vào sáng ngày 15/4/2022, Công an quận Cầu Giấy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể chị H (SN 1987; HKTT: Hoà Bình) tại phòng trọ trong ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu giết người, cướp tài sản, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương tiến hành điều tra, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng gây án.

Đến tối ngày 15/4/2022, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Phùng Văn Vinh (SN 1994; Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Bình.

Tại cơ quan Công an, Vinh bước đầu khai nhận là đối tượng chuyên chăn dắt gái mại dâm, giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ quen biết và liên quan đến việc nợ nần.

Cụ thể, Vinh khai có quen biết với chị H và cho chị H. vay 80 triệu đồng. Chiều ngày 12/4/2022, Vinh đến phòng trọ của chị H. ở ngõ 143 Quan Hoa, phường Quan Hoa. Tại đây, Vinh hỏi chị H bao giờ trả được tiền nhưng chị H chỉ trả được 6 triệu đồng và nói sẽ tiếp tục trả sau.

Hai bên sau đó đã xảy ra xô xát, Vinh lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào người chị H làm nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy 1 chiếc iPhone 12, 1 chiếc iPhone 6, 1 chiếc điện thoại đen trắng và 4 triệu đồng của chị H rồi bỏ trốn.

>>> Mời độc giả xem thêm video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang: