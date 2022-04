Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái không quần áo giấu trong bao tải

Theo hồ sơ điều tra, chiều 6/2/2017, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, nên tiến hành kiểm tra. Mọi người tá hỏa khi thấy bên trong một chiếc bao tải là thi thể của một người phụ nữ bị trói chặt tay, nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Đồng Nai nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Do thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên rất khó để nhận dạng. Cơ quan điều tra xác định, thi thể nạn nhân là nữ giới, chừng 25 - 35 tuổi, chết trong tình trạng lõa thể. Công an làm rõ thêm, nạn nhân cao 149cm, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, uốn cong, bên tai phải có đeo khuyên tai hình tròn, bằng kim loại màu trắng, đặc biệt phía sau vai của nạn nhân có hình xăm hoa hồng màu đỏ, lá cây màu xanh, nhụy màu đen… Cơ quan CSĐT xác định, nạn nhân bị đánh mạnh bằng vật cứng vào vùng phía sau đầu, bị cắt cổ bằng vật sắc nhọn… Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ gây án bỏ thi thể vào bao tải xác rắn, mang vứt tại bãi cỏ như đề cập trên. Có thể hung thủ gây án nơi khác rồi chở nạn nhân đến đây vứt phi tang. Sau khi cơ quan Công an thông báo truy tìm nạn nhân, một cô gái trẻ liên hệ với cơ quan Công an để cung cấp một số hình ảnh, đặc điểm nhân dạng của một cô gái bị mất tích từ nhiều ngày qua, rất có thể là bạn của cô gái trẻ. Những đặc điểm nhân dạng mà cô gái cung cấp trùng khớp với những đặc điểm, đặc biệt là hình xăm cành, bông hoa hồng sau vai của thi thể đều trùng khớp với những gì do cơ quan Công an đã thông tin. Cụ thể danh tính của cô gái mất tích này là Trần Thị Thanh Hoàn (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM, tạm trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành) nhân viên của quán cà phê L.L. ở xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều ngày nay chị Hoàn đi đâu không ai rõ, người thân, bạn bè không ai biết cũng như không liên lạc được. Đến sáng ngày 8/2/2017 người nhà của chị Hoàn đã liên lạc với Công an tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu, nhận dạng người thân. Mặc dù vậy cơ quan chức năng vẫn chưa xác thực thi thể bị sát hại trong bao tải là chị Hoàn, do công tác lấy mẫu giám định vẫn đang được tiến hành. Nhưng qua đặc điểm nhân dạng, đặc điểm nữ trang, hình xăm mà thân nhân nạn nhân xác nhận, cơ quan Công an cho rằng, nạn nhân bị sát hại, bị nhét vào bao tải chính là Trần Thị Thanh Hoàn.



\ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở, là phòng trọ của chị Hoàn ở xã Phước Bình, huyện Long Thành và thu giữ một số vật chứng nhằm phục vụ công tác điều tra. Theo người thân, bạn bè chị Hoàn, mọi người không liên lạc được với chị từ trưa mùng 5 tết Đinh Dậu (2/2/2017) Chủ quán cà phê L.L. và bạn bè cùng làm việc với chị Hoàn cung cấp thêm thông tin, trước khi mất tích chị Hoàn có tâm sự chuyện buồn về việc bạn trai hay ghen tuông còn đe dọa giết, có cả chuyện liên quan đến tiền bạc. Dựa trên mối quan hệ của chị Hoàn mà người thân, bạn bè cung cấp, chiều 8/2/2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã mời 2 người thanh niên có quan hệ với chị Hoàn lên làm việc. 2 người này được cho là cùng có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hoàn. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lúc 15h30 ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái, bỏ xác vào bao tải phi tang. Nghi phạm bị bắt tên là Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi can khai nhận hành vi phạm tội. Giữa nghi can và chị Hoàng không có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, nghi can là khách "qua đường" của nạn nhân. Nghi phạm khai nhận vào tối ngày 1/2/2017 (tức mùng 4 tết Nguyên đán), do quen biết từ trước, Phương gọi điện cho Hoàng rủ tới phòng trọ của mình ở huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu chơi. Sau khi “vui vẻ" xong, nghi phạm đã ra tay giết nạn nhân để cướp tài sản. Y khai y hành động một mình. Đến rạng sáng hôm sau, Phương bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải trắng. Nghi can di chuyển thi thể nạn nhân từ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai tới khu vực vắng người qua lại, y vứt nạn nhân vào bãi cỏ rậm trước căn nhà hoang để phi tang. Khoảng cách từ nơi gây án tới nơi phi tang khoảng 10km. Sau đó, nghi can trở về lại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ăn Tết và đi làm công việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Được biết, nghi can đang làm việc tại Công ty nhôm T.C. (Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vùng Tàu) án chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ điều tra, chiều 6/2/2017, người dân phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ bãi cỏ ven đường thuộc ấp 1, xã Phước Bình, huyện Long Thành, nên tiến hành kiểm tra. Mọi người tá hỏa khi thấy bên trong một chiếc bao tải là thi thể của một người phụ nữ bị trói chặt tay, nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Thành và Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Đồng Nai nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra. Do thi thể đang trong giai đoạn phân hủy mạnh nên rất khó để nhận dạng. Cơ quan điều tra xác định, thi thể nạn nhân là nữ giới, chừng 25 - 35 tuổi, chết trong tình trạng lõa thể. Công an làm rõ thêm, nạn nhân cao 149cm, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, uốn cong, bên tai phải có đeo khuyên tai hình tròn, bằng kim loại màu trắng, đặc biệt phía sau vai của nạn nhân có hình xăm hoa hồng màu đỏ, lá cây màu xanh, nhụy màu đen… Cơ quan CSĐT xác định, nạn nhân bị đánh mạnh bằng vật cứng vào vùng phía sau đầu, bị cắt cổ bằng vật sắc nhọn… Sau khi nạn nhân tử vong, hung thủ gây án bỏ thi thể vào bao tải xác rắn, mang vứt tại bãi cỏ như đề cập trên. Có thể hung thủ gây án nơi khác rồi chở nạn nhân đến đây vứt phi tang. Sau khi cơ quan Công an thông báo truy tìm nạn nhân, một cô gái trẻ liên hệ với cơ quan Công an để cung cấp một số hình ảnh, đặc điểm nhân dạng của một cô gái bị mất tích từ nhiều ngày qua, rất có thể là bạn của cô gái trẻ. Những đặc điểm nhân dạng mà cô gái cung cấp trùng khớp với những đặc điểm, đặc biệt là hình xăm cành, bông hoa hồng sau vai của thi thể đều trùng khớp với những gì do cơ quan Công an đã thông tin. Cụ thể danh tính của cô gái mất tích này là Trần Thị Thanh Hoàn (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM, tạm trú tại xã Phước Bình, huyện Long Thành) nhân viên của quán cà phê L.L. ở xã Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhiều ngày nay chị Hoàn đi đâu không ai rõ, người thân, bạn bè không ai biết cũng như không liên lạc được. Đến sáng ngày 8/2/2017 người nhà của chị Hoàn đã liên lạc với Công an tỉnh Đồng Nai để tìm hiểu, nhận dạng người thân. Mặc dù vậy cơ quan chức năng vẫn chưa xác thực thi thể bị sát hại trong bao tải là chị Hoàn, do công tác lấy mẫu giám định vẫn đang được tiến hành. Nhưng qua đặc điểm nhân dạng, đặc điểm nữ trang, hình xăm mà thân nhân nạn nhân xác nhận, cơ quan Công an cho rằng, nạn nhân bị sát hại, bị nhét vào bao tải chính là Trần Thị Thanh Hoàn.



\ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở, là phòng trọ của chị Hoàn ở xã Phước Bình, huyện Long Thành và thu giữ một số vật chứng nhằm phục vụ công tác điều tra. Theo người thân, bạn bè chị Hoàn, mọi người không liên lạc được với chị từ trưa mùng 5 tết Đinh Dậu (2/2/2017) Chủ quán cà phê L.L. và bạn bè cùng làm việc với chị Hoàn cung cấp thêm thông tin, trước khi mất tích chị Hoàn có tâm sự chuyện buồn về việc bạn trai hay ghen tuông còn đe dọa giết, có cả chuyện liên quan đến tiền bạc. Dựa trên mối quan hệ của chị Hoàn mà người thân, bạn bè cung cấp, chiều 8/2/2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã mời 2 người thanh niên có quan hệ với chị Hoàn lên làm việc. 2 người này được cho là cùng có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân Hoàn. Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lúc 15h30 ngày 9/2, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái, bỏ xác vào bao tải phi tang. Nghi phạm bị bắt tên là Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi can khai nhận hành vi phạm tội. Giữa nghi can và chị Hoàng không có quan hệ tình cảm yêu đương. Tuy nhiên, nghi can là khách "qua đường" của nạn nhân. Nghi phạm khai nhận vào tối ngày 1/2/2017 (tức mùng 4 tết Nguyên đán), do quen biết từ trước, Phương gọi điện cho Hoàng rủ tới phòng trọ của mình ở huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu chơi. Sau khi “vui vẻ" xong, nghi phạm đã ra tay giết nạn nhân để cướp tài sản. Y khai y hành động một mình. Đến rạng sáng hôm sau, Phương bỏ thi thể nạn nhân vào bao tải trắng. Nghi can di chuyển thi thể nạn nhân từ huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai tới khu vực vắng người qua lại, y vứt nạn nhân vào bãi cỏ rậm trước căn nhà hoang để phi tang. Khoảng cách từ nơi gây án tới nơi phi tang khoảng 10km. Sau đó, nghi can trở về lại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục ăn Tết và đi làm công việc bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Được biết, nghi can đang làm việc tại Công ty nhôm T.C. (Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ngày 29/9/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vùng Tàu) án chung thân về tội Giết người, 3 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng mức hình phạt là chung thân, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng. >>> Xem thêm video: 2 tử tù bị oan hồn 'báo oán' rùng rợn - Luật nhân quả? Nguồn: ANTV.