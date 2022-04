Hành trình phá án: Bí ẩn xác cô gái loã thể bị bao cát đè lên

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 24/10/2021, như thường lệ, ông Lê Công Bạch (trú tại tổ 2 ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đến khu vườn dừa thuộc địa chỉ như trên để trông coi. Tại đây ông tá hỏa khi phát hiện một xác chết lõa thể bị 1 bao cát đè lên và đang trong tình trạng phân hủy. Hoảng sợ ông liền gọi điện trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, công an TP Phú Quốc đã nhanh chóng có mặt tiến hành khoanh vùng, kiểm soát và khám nghiệm hiện trường. Qua đó xác định nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi. Qua khám nghiệm thi thể cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do ngạt nước, cũng theo phân tích đây là nơi phi tang thi thể chứ không phải là hiện trường chính của vụ án. Như vậy, việc phá án sẽ rất khó khăn, càng khó hơn khi thi thể của nạn nhân lại đang trong quá trình phân huỷ mạnh nên không thể xác định được nhận dạng. Thêm vào đó, trên thi thể của nạn nhân cũng không có quần áo hay vật dụng, đồ trang sức nào để làm vật chứng nhận dạng. Hiện trường giấu thi thể bình thường đã là một nơi vắng vẻ, trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh hạn chế tiếp xúc xã hội càng ít người qua lại hơn. Chính vì thế mà gần chục ngày sau mới có người phát hiện ra thi thể nạn nhân, ngoài ông Lê Công Bạch người đã phát hiện ra tử thi thì không còn một người dân nào nhìn thấy việc khả nghi liên quan tới vụ án mạng này. Nhân chứng không có, vật chứng vô cùng ít ỏi làm sao xác định được danh tính thi thể nạn nhân đây? Cô gái đáng thương này là ai? Bị giết vì nguyên nhân gì? Mỗi một thành viên điều tra đều tự nhủ, dù có vất vả khó khăn đến mấy cũng phải giải được những câu hỏi ấy một cách nhanh nhất có thể. Với quyết tâm cao độ, cơ quan điều tra thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập chung 100/% lực lượng tiến hành trích xuất camera giao thông trên toàn thành phố, rà soát thông tin tất cả các nhà hàng quán xá cùng với đó là cử trinh sát tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm... nhằm tìm ra tung tích của nạn nhân. Sau nhiều giờ đồng hồ lục tung các trang mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tìm được thông tin từ một tài khoản tên Loan ở An Giang nói có một người bạn mất tích khoảng 10 ngày nay không liên lạc được. Liệu người chị Loan đang tìm có phải là nạn nhân hay không? Nếu đúng thì quả là các trinh sát đã tìm được "chiếc kim nơi đáy bể". Qua đó, Cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được, nạn nhân là chị Đặng Thị Trúc Phương (SN 2000, quê ở An Giang, tạm trú xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, hành trình phá án coi như đã đi được đoạn khá dài nhưng phía trước còn rất khó khăn đang chờ các cán bộ điều tra. Sau khi rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan điều tra đã nắm được một tình tiết hết sức quan trọng là nạn nhân thường hay đi nhậu với một thanh niên tên Đinh Văn Còn (SN 1992; ngụ xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Cơ quan điều tra xác định thanh niên này rất có thể là hung thủ. Qua điều tra, Đinh Văn Còn vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường nhưng có dấu hiệu hơi lo lắng. Trước đây, Đinh Văn Còn hay đi nhậu nhưng thời gian gần đây Đinh Văn Còn toàn né tránh, không đi. Ngay lập tức cơ quan điều tra đã huy động lực lượng bắt giữ Đinh Văn Còn để xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Đinh Văn Còn đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Đinh Văn Còn, chiều tối 16/10/2021, sau khi uống rượu tại nhà, Đinh Văn Còn nhận được điện thoại của chị Phương rủ đi chơi. Còn đồng ý, mang xe máy đi đón Phương và chở chị này ra bãi biển có hàng cây dương khu vực bãi biển dọc bờ kè thuộc tổ 2, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc để hoáng mát. Tâm sự chưa lâu giữa chị Phương và Còn xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Trong cơn tức tối Còn đã vung tay tát nạn nhân ngã xuống bãi cát gần bờ kè, bị đánh đau Phương càng mắng chửi. Trong cơ tức giận lại không kiềm chế được nên Còn đã nhào đến dùng tay đè đầu nạn nhân xuống cắt có nước biển khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, Còn kéo Phương lên gần bờ biển để sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Do sợ Còn đã vác thi thể của chị Phương vào vườn dừa cách bờ biển khoảng hơn 100 mét, giấu thi thể xuống dưới lớp dễ cây và bụi rậm trong mương nước. Sau đó, Đinh Văn Còn ra bãi biển lấy túi xách và điện thoại di động của nạn nhân rồi mang về nhà. Quần áo giày, dép của người phụ nữ xấu số Còn để lại ở bãi biển. Sáng 17/10/2021, Còn đã đem những đồ dùng của nạn nhân vứt quanh khu vực nhà mình. Do lo sợ thi thể của chị Phương sẽ nổi lên, Còn lấy bao tải chứa cát đè lên thi thể để không bị phát hiện. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, sau khi gây án, Còn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và sẽ phải chịu trừng phạt thật nặng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 24/10/2021, như thường lệ, ông Lê Công Bạch (trú tại tổ 2 ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) đến khu vườn dừa thuộc địa chỉ như trên để trông coi. Tại đây ông tá hỏa khi phát hiện một xác chết lõa thể bị 1 bao cát đè lên và đang trong tình trạng phân hủy. Hoảng sợ ông liền gọi điện trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, công an TP Phú Quốc đã nhanh chóng có mặt tiến hành khoanh vùng, kiểm soát và khám nghiệm hiện trường. Qua đó xác định nạn nhân là nữ giới khoảng 20 tuổi. Qua khám nghiệm thi thể cơ quan điều tra xác định nạn nhân chết do ngạt nước, cũng theo phân tích đây là nơi phi tang thi thể chứ không phải là hiện trường chính của vụ án. Như vậy, việc phá án sẽ rất khó khăn, càng khó hơn khi thi thể của nạn nhân lại đang trong quá trình phân huỷ mạnh nên không thể xác định được nhận dạng. Thêm vào đó, trên thi thể của nạn nhân cũng không có quần áo hay vật dụng, đồ trang sức nào để làm vật chứng nhận dạng. Hiện trường giấu thi thể bình thường đã là một nơi vắng vẻ, trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh hạn chế tiếp xúc xã hội càng ít người qua lại hơn. Chính vì thế mà gần chục ngày sau mới có người phát hiện ra thi thể nạn nhân, ngoài ông Lê Công Bạch người đã phát hiện ra tử thi thì không còn một người dân nào nhìn thấy việc khả nghi liên quan tới vụ án mạng này. Nhân chứng không có, vật chứng vô cùng ít ỏi làm sao xác định được danh tính thi thể nạn nhân đây? Cô gái đáng thương này là ai? Bị giết vì nguyên nhân gì? Mỗi một thành viên điều tra đều tự nhủ, dù có vất vả khó khăn đến mấy cũng phải giải được những câu hỏi ấy một cách nhanh nhất có thể. Với quyết tâm cao độ, cơ quan điều tra thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, tập chung 100/% lực lượng tiến hành trích xuất camera giao thông trên toàn thành phố, rà soát thông tin tất cả các nhà hàng quán xá cùng với đó là cử trinh sát tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm... nhằm tìm ra tung tích của nạn nhân. Sau nhiều giờ đồng hồ lục tung các trang mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tìm được thông tin từ một tài khoản tên Loan ở An Giang nói có một người bạn mất tích khoảng 10 ngày nay không liên lạc được. Liệu người chị Loan đang tìm có phải là nạn nhân hay không? Nếu đúng thì quả là các trinh sát đã tìm được "chiếc kim nơi đáy bể". Qua đó, Cơ quan điều tra đã bước đầu xác định được, nạn nhân là chị Đặng Thị Trúc Phương (SN 2000, quê ở An Giang, tạm trú xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, hành trình phá án coi như đã đi được đoạn khá dài nhưng phía trước còn rất khó khăn đang chờ các cán bộ điều tra. Sau khi rà soát các mối quan hệ của nạn nhân và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, cơ quan điều tra đã nắm được một tình tiết hết sức quan trọng là nạn nhân thường hay đi nhậu với một thanh niên tên Đinh Văn Còn (SN 1992; ngụ xã Dương Tơ, TP Phú Quốc). Cơ quan điều tra xác định thanh niên này rất có thể là hung thủ. Qua điều tra, Đinh Văn Còn vẫn ở nhà sinh hoạt bình thường nhưng có dấu hiệu hơi lo lắng. Trước đây, Đinh Văn Còn hay đi nhậu nhưng thời gian gần đây Đinh Văn Còn toàn né tránh, không đi. Ngay lập tức cơ quan điều tra đã huy động lực lượng bắt giữ Đinh Văn Còn để xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, với những bằng chứng không thể chối cãi, Đinh Văn Còn đã phải cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Đinh Văn Còn, chiều tối 16/10/2021, sau khi uống rượu tại nhà, Đinh Văn Còn nhận được điện thoại của chị Phương rủ đi chơi. Còn đồng ý, mang xe máy đi đón Phương và chở chị này ra bãi biển có hàng cây dương khu vực bãi biển dọc bờ kè thuộc tổ 2, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc để hoáng mát. Tâm sự chưa lâu giữa chị Phương và Còn xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Trong cơn tức tối Còn đã vung tay tát nạn nhân ngã xuống bãi cát gần bờ kè, bị đánh đau Phương càng mắng chửi. Trong cơ tức giận lại không kiềm chế được nên Còn đã nhào đến dùng tay đè đầu nạn nhân xuống cắt có nước biển khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy vậy, Còn kéo Phương lên gần bờ biển để sơ cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Do sợ Còn đã vác thi thể của chị Phương vào vườn dừa cách bờ biển khoảng hơn 100 mét, giấu thi thể xuống dưới lớp dễ cây và bụi rậm trong mương nước. Sau đó, Đinh Văn Còn ra bãi biển lấy túi xách và điện thoại di động của nạn nhân rồi mang về nhà. Quần áo giày, dép của người phụ nữ xấu số Còn để lại ở bãi biển. Sáng 17/10/2021, Còn đã đem những đồ dùng của nạn nhân vứt quanh khu vực nhà mình. Do lo sợ thi thể của chị Phương sẽ nổi lên, Còn lấy bao tải chứa cát đè lên thi thể để không bị phát hiện. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, sau khi gây án, Còn đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và sẽ phải chịu trừng phạt thật nặng từ pháp luật. >>> Xem thêm video: Khát tình dục điên dại, tên cướp 'làm bậy' với nhiều nạn nhân xinh đẹp. Nguồn: ANTV.