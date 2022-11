Hải Phòng: Triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá qua mạng

Trước đó, vào tháng 6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an TP Hải Phòng phát hiện trên địa bàn thành phố xuất hiện một ổ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Ổ nhóm này do đối tượng Nguyễn Tiến Nam, sinh 1986, ở 148/19/46 Lạch Tray, phường Hàng Kênh, Lê Chân cầm đầu.

Ảnh minh họa (internet) Qua quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, tháng 9/2022, Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã báo cáo Ban Giám đốc CATP xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.



Được sự chỉ đạo của Giám đốc CATP Hải Phòng, Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 922B để đấu tranh.

Sau 3 tháng kiên trì đeo bám, mọi phương thức, thủ động hoạt động phạm tội của các đối tượng đã được Ban Chuyên án nắm gọn.

Vừa qua, Ban Chuyên án đã quyết định phá án. 6 đối tượng trong ổ nhóm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng nêu trên đã nhanh chóng sa lưới lực lượng chức năng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội nêu trên của mình. Riêng đối tượng cầm đầu là Nguyễn Tiến Nam đã bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng và ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Tiến Nam về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đồng thời mở rộng điều tra để đưa các đối tượng khác liên quan ra xử lý nghiêm trước phát luật.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.