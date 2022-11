Hải Phòng: Gỡ khó cho NM thạch cao và xử lý chất thải của DAP

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An và Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ.



Hiện nay, Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của Công ty Cổ phần DAP Vinachem . Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ bã thải (Gyps) do Công ty này thải ra.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đi kiểm tra thực địa.

Tuy nhiên, do vị trí của Dự án hiện đang là đầm nước, chưa có đường vào, nên việc thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, Công ty Cổ phần Đầu tư Trường An Hải Phòng đã ký Biên bản thỏa thuận ba bên là Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng, Công ty Cổ phần DAP - Vinachem và Công ty Cổ phần thạch cao Đình Vũ về việc cho Công ty đi nhờ đường để triển khai xây dựng nhà máy cũng như phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khi nhà máy đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, khi Công ty bắt đầu triển khai dự án thì Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ lại không cho Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng đi nhờ đường như đã thoả thuận với lý do sản xuất.

Tại cuộc họp, đối với việc công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng còn chậm triển khai dự án, chưa san lấp mặt bằng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Sở Tài nguyên môi trường thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư đối với Dự án chậm triển khai; đề nghị Công ty chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị của thành phố tháo gỡ các vướng mắc, cùng với đó xem xét, có giải pháp trong thực hiện đầu tư dự án.

Vị trí của dự án đang là đầm nước

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đồng ý về chủ trương đối với kiến nghị về việc mở rộng cảng DAP để phục vụ cho các nhà máy; mở rộng khu vực ủ thạch cao của Công ty cổ phần Thạch cao; đồng ý cho Công ty Cổ phần đầu tư Trường An Hải Phòng làm con đường vào theo quy hoạch đã được phê duyệt để phục vụ thực hiện dự án nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của Công ty Cổ phần DAP Vinachem.

Yêu cầu trong 10 ngày tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, quận Hải An cắm mốc ranh giới, hướng tuyến tạm thời bàn giao để Công ty Trường An thi công đường. Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở Khoa học và công nghệ, Sở Xây dựng, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng đề tài nghiên cứu việc xử lý chất thải Gyps để góp phần xử lý nhanh chất thải này.