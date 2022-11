Hải Phòng: Cụ bà suýt mất 1,2 tỷ vì kẻ mạo danh công an

Chiều ngày 09/11/2022, khách hàng P.M.H. có hộ khẩu thường trú tại xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng đến Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm số tiền 1,2 tỷ đồng với một trạng thái tâm lý bối rối, mặc dù sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn tất toán.

Đội phó an ninh Nguyễn Kim Thịnh, CA huyện Kiến Thụy và cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy giải thích cho nạn nhân về hình thức lừa đảo qua mạng. Ảnh: CTV

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, giao dịch viên Ngô Thị Minh Th. đã chủ động khai thác thông tin và được biết bà P.M.H. bị một đối tượng tự nhận đang làm việc tại Bộ Công an có những lời lẽ đe dọa với nội dung bà có liên quan đến việc vay nặng lãi số tiền 20 tỷ, đồng thời yêu cầu bà H. mở một tài khoản tại Vietcombank và cung cấp số tài khoản kèm theo các thông tin liên quan cho đối tượng trên, sau đó chuyển tiền vào tài khoản đã mở.

Sau khi nghe cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy và Công an huyện Kiến Thụy, trực tiếp là đội phó an ninh Nguyễn Kim Thịnh phân tích, giải thích và trấn an tinh thần, bà H. đã nhận ra sự việc trên có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Bà H. đã dừng ngay việc tất toán sổ tiết kiệm và bày tỏ sự cảm ơn đến nhân viên giao dịch của Agribank huyện Kiến Thụy đã giúp bà thoát khỏi vụ lừa đảo với số tiền lớn bà đã dành dụm bấy nhiêu năm.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo khách hàng cần đề cao cảnh giác đối với các đối tượng lừa đảo ngày một tinh vi, đồng thời hãy liên hệ ngay với cơ quan chức năng trình báo sự việc để được hỗ trợ khi gặp phải trường hợp như trên.