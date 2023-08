Hải Dương: Nhiều nét mới lễ hội Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023

Ngày 7/8, Ban Tổ chức Lễ hội Mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội để thảo luận thống nhất kế hoạch tổ chức lễ hội sắp tới.



Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc là một trong hai kỳ lễ hội truyền thống tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc. Những năm qua, lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu được trong đời sống tâm linh của cộng đồng dân tộc và ước nguyện của nhân dân mọi miền đất nước hướng về cội nguồn.

Quang cảnh cuộc họp.

Lễ hội mùa thu năm nay dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 4/10 (tức 10/8 đến 20/8 âm lịch) với 8 nghi lễ chính tại cả hai di tích Côn Sơn và Kiếp Bạc.

Theo đó, tại Khu di tích Kiếp Bạc , mở đầu bằng Lễ Cáo yết vào ngày 24/9 (tức 10/8 âm lịch). Lễ tưởng niệm 723 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Lễ khai hội mùa thu, khai mạc Tuần Văn hoá Du lịch và xúc tiến thương mại, lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc sẽ được tổ chức vào tối ngày 30/9 (tức 16/8 âm lịch).

Theo Ban Tổ chức Lễ hội, đây là một trong những điểm mới khác biệt so với lễ hội các năm trước. Điều này sẽ giúp mở rộng không gian lễ hội và thời gian tổ chức lễ hội cả ngày và đêm, góp phần quảng bá giá trị nổi bật toàn cầu của di tích trong hành trình hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản văn hoá thế giới đối với Quần thể di tích di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu sẽ diễn ra vào sáng 1/10 (17/8 âm lịch). Liên hoan diễn xướng hầu thánh sẽ khai mạc vào tối 1/10 (17/8 âm lịch) và được tổ chức vào các buổi tối từ 19 – 23h, ngày 17, 18, 19/8 âm lịch. Lễ cầu an và Hội hoa đăng được tổ chức vào ngày 2/10 (18/8 âm lịch). Lễ rước bộ, lễ tế, lễ giỗ Đức Thánh Trần được tổ chức ngày 4/10 (20/8 âm lịch).

Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc Nguyễn Thị Thuỳ Liên báo cáo tại kế hoạch dự kiến tổ chức lễ hội

Tại Khu di tích Côn Sơn, ngày 30/9 (16/8 âm lịch) sẽ diễn ra lễ rước bộ, Lễ tưởng niệm 581 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi; lễ tế tại đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Đán.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2023 đề nghị Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của thành viên dự họp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ hội để báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh trong tuần này.

Về công tác chuẩn bị lễ hội, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội yêu cầu các tiểu ban nội dung, tuyên truyền; lễ tân, khánh tiết, hậu cần; an ninh trật tự, quảng bá văn hoá du lịch và xúc tiến thương mại sau khi có quyết định thành lập, khẩn trương xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện các nội dung lễ hội theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ hội một cách trang trọng, an toàn, vui tươi, lành mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá, trước trong và sau các hoạt động nghi lễ và trong suốt quá trình tỉnh Hải Dương cùng tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận quần thể di tích danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn – Kiếp Bạc là di sản thế giới.

Ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng hoá các hình thức, nội dung tuyên truyền về di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc cũng như các điểm du lịch khác của tỉnh, trong đó có thể sử dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ để quảng bá tới du khách về du lịch Hải Dương tới du khách.

Bảo đảm an ninh trật tự, giao thông an toàn và thông suốt, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cháy rừng, hoả hoạn trong khu vực di tích; ngăn chặn xử lý các trường hợp mê tín, dị đoan. Tổ chức tốt công tác đón tiếp khách mời, hướng dẫn và phục vụ nhân dân tận tình, chu đáo…