Hải Dương: Bí thư Tỉnh ủy dự khai hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc

Lễ Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả diễn ra trọng thể tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức. Dự lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 có Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ban ngành, TP Chí Linh cùng nhiều đại biểu, tăng, ni phật tử cùng nhân dân… Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, năm 2023, lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với các nghi lễ như: lễ rước nước, lễ tưởng niệm và khai hội, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; phần hội với Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, Liên hoan pháo đất, vật cổ truyền, cờ tướng... Đặc biệt, Tuần Văn hóa Du lịch và xúc tiến thương mại sẽ góp phần quảng bá những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Hải Dương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, năm 2023, cũng là năm bản lề trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. “Phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và các giá trị di sản tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc nói riêng sẽ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ thế kỷ 14, Côn Sơn đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Thiền phái Trúc Lâm - một Thiền phái của người Việt góp phần làm nên sức mạnh “Đông A” - điểm tựa tinh thần cho quân dân Đại Việt giữ vững nền độc lập chủ quyền trước âm mưu xâm lược của các thế lực ngoại xâm. Vị tổ Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm - Huyền Quang Tôn giả tên thật là Lý Đạo Tái, sinh tháng Giêng, năm Giáp Dần, niên hiệu Nguyên Phong thứ 4, tức năm 1254 đời vua Trần Thái Tông, nguyên quán tại hương Vạn Tư, nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đương thời, Huyền Quang là một trong những trí thức tài năng, nổi tiếng thơ văn, đỗ Tiến sĩ từ năm 21 tuổi, từng làm quan tại Viện Hàn lâm. Song, cũng như vua Trần Nhân Tông, Ông đã từ bỏ chốn quan trường, quyết chí tu hành, học đạo, được Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông giao chuyên tâm biên soạn kinh sách về Phật học. Huyền Quang cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa đi đến mọi miền đất nước để hoằng dương Phật pháp và trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Những năm tháng cuối đời, ông đã về trụ trì tại chùa Côn Sơn, tôn tạo mở rộng chùa với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như đài Cửu Phẩm Liên Hoa, Am Bạch Vân, xây dựng tăng viện, đào tạo tăng ni, giảng kinh thuyết pháp… đưa Côn Sơn trở thành đại danh lam, đại tùng lâm. (Ảnh: các đại biểu dự lễ khai hội). Ngày 23 tháng Giêng năm Khai Hựu thứ 6 (1334), Tổ Huyền Quang viên tịch tại Côn Sơn, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông đã ban thụy hiệu là: Trúc Lâm thiền sư đệ tam đại, đặc phong tự pháp Huyền Quang Tôn giả và xuất ngân quỹ để xây Đăng Minh Bảo Tháp cho sư tổ ở sau chùa. Ngày giỗ Tổ Huyền Quang đã trở thành ngày hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn. (Ảnh: Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng cùng các đại biểu dâng hương). Gần 7 thế kỷ qua, những giá trị di sản văn hóa ở Côn Sơn đã góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc, đa dạng không chỉ của riêng vùng đất Hải Dương mà trở thành dòng chảy liên tục “hội tụ, kết tinh và lan tỏa” bằng sức sống văn hóa, bằng tâm nguyện của hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam. (Ảnh: Chủ tịch tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng dâng hương). Với giá trị to lớn, Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Nhà nước xếp hạng di tích Quốc gia năm 1962 và năm 2012 được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Côn Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại khu di tích Côn Sơn; quan tâm đầu tư, bảo tồn, tu bổ, phục dựng nhiều công trình tiêu biểu, để Côn Sơn trở thành “chốn tùng lâm đẹp đẽ…” như lời Bác Hồ đã dặn. Hải Dương cũng tích cực phối hợp cùng với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc để cùng các địa phương hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và xúc tiến thương mại. Trước đó từ sáng sớm ngày 6/2, (ngày 16 tháng giêng âm lịch), các đại biểu, nhà sư, nhân dân cùng du khách thập phương tổ chức Lễ rước nước tại chùa Côn Sơn. Lễ rước nước là một nghi thức quan trọng nằm trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm, được phục dựng từ năm 2008. Từ sáng sớm, hàng nghìn nhân dân địa phương cùng du khách đã tập trung đông đủ và trang nghiêm trước chùa Côn Sơn để cùng đoàn rước tiến về hồ Côn Sơn - nơi các nhà sư đã lập đàn xin nước. Đoàn rước gồm phường bát âm, đội rồng, cờ hội, lọng, bát bửu, chấp kích, kiệu ba vị Tam tổ Trúc Lâm, lễ chay, lễ mặn, bình thủy, hương, hoa… đi trong tiếng nhạc Lưu thủy hành vân tiến đến bờ hồ Côn Sơn. Bình thủy được trang trọng chuyển xuống thuyền rồng chầm chậm tiến ra giữa hồ xin nước. Dưới màn pháo bông rực rỡ, các nhà sư làm lễ dâng hương, kính cáo thần linh, đăng đàn cầu nước. Nguồn nước tinh khiết xin từ vòng sinh khí được đựng trong bình thủy và rước lên kiệu chuyển về chùa. Lễ rước nước là nghi thức tâm linh, thể hiện lòng thành kính, tri ân chư vị Phật, thánh, nguyện mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bệnh tật tiêu trừ, nhân khang vật thịnh. Lễ rước nước tại chùa Côn Sơn là nghi thức quan trọng, ít nơi có, đã tạo nên nét độc đáo, riêng có của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. >>> Mời độc giả xem thêm video Xuất hiện “khẩu thần công” tại Lễ hội “mặt nhọ” ở Lạng Sơn

Lễ Khai hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023 và tưởng niệm 689 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả diễn ra trọng thể tại khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương tổ chức. Dự lễ khai hội mùa xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 có Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng; Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở, ban ngành, TP Chí Linh cùng nhiều đại biểu, tăng, ni phật tử cùng nhân dân… Đọc diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, năm 2023, lễ hội truyền thống mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc được tổ chức với các nghi lễ như: lễ rước nước, lễ tưởng niệm và khai hội, lễ tế trên núi Ngũ Nhạc; phần hội với Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy, Liên hoan pháo đất, vật cổ truyền, cờ tướng... Đặc biệt, Tuần Văn hóa Du lịch và xúc tiến thương mại sẽ góp phần quảng bá những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của Hải Dương tới bạn bè trong nước và quốc tế. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, năm 2023, cũng là năm bản lề trong việc quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. “Phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hải Dương nói chung và các giá trị di sản tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc nói riêng sẽ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ thế kỷ 14, Côn Sơn đã trở thành một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Thiền phái Trúc Lâm - một Thiền phái của người Việt góp phần làm nên sức mạnh “Đông A” - điểm tựa tinh thần cho quân dân Đại Việt giữ vững nền độc lập chủ quyền trước âm mưu xâm lược của các thế lực ngoại xâm. Vị tổ Thiền phái Phật giáo Trúc Lâm - Huyền Quang Tôn giả tên thật là Lý Đạo Tái, sinh tháng Giêng, năm Giáp Dần, niên hiệu Nguyên Phong thứ 4, tức năm 1254 đời vua Trần Thái Tông, nguyên quán tại hương Vạn Tư, nay thuộc xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Đương thời, Huyền Quang là một trong những trí thức tài năng, nổi tiếng thơ văn, đỗ Tiến sĩ từ năm 21 tuổi, từng làm quan tại Viện Hàn lâm. Song, cũng như vua Trần Nhân Tông, Ông đã từ bỏ chốn quan trường, quyết chí tu hành, học đạo, được Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông giao chuyên tâm biên soạn kinh sách về Phật học. Huyền Quang cùng với Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Pháp Loa đi đến mọi miền đất nước để hoằng dương Phật pháp và trở thành vị tổ thứ ba của thiền phái Phật giáo Trúc Lâm. Những năm tháng cuối đời, ông đã về trụ trì tại chùa Côn Sơn, tôn tạo mở rộng chùa với nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng như đài Cửu Phẩm Liên Hoa, Am Bạch Vân, xây dựng tăng viện, đào tạo tăng ni, giảng kinh thuyết pháp… đưa Côn Sơn trở thành đại danh lam, đại tùng lâm. (Ảnh: các đại biểu dự lễ khai hội). Ngày 23 tháng Giêng năm Khai Hựu thứ 6 (1334), Tổ Huyền Quang viên tịch tại Côn Sơn, Thái Thượng Hoàng Trần Minh Tông đã ban thụy hiệu là: Trúc Lâm thiền sư đệ tam đại, đặc phong tự pháp Huyền Quang Tôn giả và xuất ngân quỹ để xây Đăng Minh Bảo Tháp cho sư tổ ở sau chùa. Ngày giỗ Tổ Huyền Quang đã trở thành ngày hội truyền thống mùa xuân Côn Sơn. (Ảnh: Bí thư Hải Dương Trần Đức Thắng cùng các đại biểu dâng hương). Gần 7 thế kỷ qua, những giá trị di sản văn hóa ở Côn Sơn đã góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc, đa dạng không chỉ của riêng vùng đất Hải Dương mà trở thành dòng chảy liên tục “hội tụ, kết tinh và lan tỏa” bằng sức sống văn hóa, bằng tâm nguyện của hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam. (Ảnh: Chủ tịch tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng dâng hương). Với giá trị to lớn, Khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được Nhà nước xếp hạng di tích Quốc gia năm 1962 và năm 2012 được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. Lễ hội chùa Côn Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cho biết, trong những năm qua, tỉnh Hải Dương luôn phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể tại khu di tích Côn Sơn; quan tâm đầu tư, bảo tồn, tu bổ, phục dựng nhiều công trình tiêu biểu, để Côn Sơn trở thành “chốn tùng lâm đẹp đẽ…” như lời Bác Hồ đã dặn. Hải Dương cũng tích cực phối hợp cùng với tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về giá trị nổi bật toàn cầu của khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc để cùng các địa phương hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO công nhận quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản thế giới. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần Văn hóa Du lịch và xúc tiến thương mại. Trước đó từ sáng sớm ngày 6/2, (ngày 16 tháng giêng âm lịch), các đại biểu, nhà sư, nhân dân cùng du khách thập phương tổ chức Lễ rước nước tại chùa Côn Sơn. Lễ rước nước là một nghi thức quan trọng nằm trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm, được phục dựng từ năm 2008. Từ sáng sớm, hàng nghìn nhân dân địa phương cùng du khách đã tập trung đông đủ và trang nghiêm trước chùa Côn Sơn để cùng đoàn rước tiến về hồ Côn Sơn - nơi các nhà sư đã lập đàn xin nước. Đoàn rước gồm phường bát âm, đội rồng, cờ hội, lọng, bát bửu, chấp kích, kiệu ba vị Tam tổ Trúc Lâm, lễ chay, lễ mặn, bình thủy, hương, hoa… đi trong tiếng nhạc Lưu thủy hành vân tiến đến bờ hồ Côn Sơn. Bình thủy được trang trọng chuyển xuống thuyền rồng chầm chậm tiến ra giữa hồ xin nước. Dưới màn pháo bông rực rỡ, các nhà sư làm lễ dâng hương, kính cáo thần linh, đăng đàn cầu nước. Nguồn nước tinh khiết xin từ vòng sinh khí được đựng trong bình thủy và rước lên kiệu chuyển về chùa. Lễ rước nước là nghi thức tâm linh, thể hiện lòng thành kính, tri ân chư vị Phật, thánh, nguyện mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bệnh tật tiêu trừ, nhân khang vật thịnh. Lễ rước nước tại chùa Côn Sơn là nghi thức quan trọng, ít nơi có, đã tạo nên nét độc đáo, riêng có của Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc. >>> Mời độc giả xem thêm video Xuất hiện “khẩu thần công” tại Lễ hội “mặt nhọ” ở Lạng Sơn