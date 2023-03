Hải Dương: Bắt cựu Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt Quách Văn Hưng

Ngày 21/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Văn Hưng (SN 1971) - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt giai đoạn 2011 - 2019; nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Kẻ Sặt giai đoạn 2019 - 2022 để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng bị khởi tố tội danh trên còn có Trần Văn Tuấn (tức Trần Tuấn Hảo, SN 1959) - nguyên công chức Văn phòng HĐND - UBND, thống kê, thủ quỹ xã Tráng Liệt, giai đoạn 2011 - 2016.

Hai bị can bị bắt liên quan vụ án xảy ra tại xã Tráng Liệt (nay là thị trấn Kẻ Sặt), huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ảnh minh họa.

Ngày 21/3, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn các quyết định trên.

Điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương xác định, trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, lợi dụng chức vụ Chủ tịch UBND xã Tráng Liệt, Quách Văn Hưng cùng Trần Văn Tuấn đã thực hiện việc bán và giao đất trái thẩm quyền 15 thửa đất với diện tích là 1.638,5m2 tại xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (nay là thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), thu số tiền trên 7,3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

