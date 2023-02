Hưng Yên: Bắt Bí thư, Chủ tịch phường bán, giao đất trái thẩm quyền

Ngày 27/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 8 bị can trong vụ án Lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2003 đến năm 2007 tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào).

Các bị can nghe đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam

Trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Nguyễn Quang Phục, sinh năm 1964 - Bí thư Đảng ủy phường Dị Sử; Vũ Văn Ngọc, sinh năm 1971 - Chủ tịch UBND phường Dị Sử; Nguyễn Kim Dương - nguyên Bí thư Đảng ủy xã Dị Sử (nay là phường Dị Sử); Đỗ Chí Hào - nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử (cũ); Vũ Duy Bình - nguyên Chủ tịch UBND xã Dị Sử; Đặng Đình Tâm - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dị Sử nhiệm kỳ 2000-2005, nguyên Phó Chủ tich HĐND xã Dị Sử; Vũ Thị Dung - nguyên Đảng ủy viên, nguyên cán bộ Tài chính - Thủ quỹ UBND xã Dị Sử và Đỗ Chí Thanh - nguyên Cán bộ địa chính xã Dị Sử.

Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2003 đến năm 2008, các bị can trên đã bán và giao đất trái thẩm quyền đối với 640 suất đất (tổng diện tích 68.843,7 m2) tại xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

