Khởi tố trưởng thôn tự ý mang đất công đi bán ở Bắc Giang

Ngày 8/2, thông tin từ Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trần Đình Đương (SN 1953, trú tại thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn) về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ", được quy định tại điểm c, khoản 2, điều 357, Bộ luật Hình sự năm 2015. Ông Trần Đình Đương là nguyên là trưởng thôn thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định, lệnh đối với bị can Đương.

Theo Cơ quan điều tra, năm 2015 bị can Đương là trưởng thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu đã tự ý cho đấu thầu thửa đất "Ao To" là đất công ích của Nhà nước cho anh Diệp Văn Chín (SN 1978 trú cùng thôn) với số tiền 220.000.000đ.

Sau đó, gia đình anh Chín đã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã bị UBND huyện Lục Ngạn thu hồi do cấp trái thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đang mở rộng điều tra vụ trưởng thôn tự ý mang đất công đi bán và xử lý theo quy định của pháp luật.