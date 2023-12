Hải Dương: Bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực

Ngày 4/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệ u Thế Hùng đã ký văn bản yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 .

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, chính quyền các địa phương tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tích cực phối hợp với lực lượng công an thực hiện các phương án, kế hoạch trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh Hải Dương tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen", gây rối trật tự công cộng...

Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định 137 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo trong đợt cao điểm...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 của Chính phủ; quyết tâm, cố gắng phấn đấu để tỉnh Hải Dương là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số quốc gia.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trong đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc triển khai, thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chỉ thị 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt là không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông và không can thiệp vào công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người tham gia giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, số người bị thương.

Công an tỉnh Hải Dương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chủ động tăng cường thực các phương án, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất biện pháp đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và số chống đối trong nước.

Tập trung đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen", gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo…); tội phạm sử dụng công nghệ cao như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cờ bạc,…; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, các tụ điểm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đẩy mạnh phát hiện, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác của Tổ công tác 151 trong việc tấn công, trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông đường bộ, khu vực công cộng, “tội phạm đường phố".

Bảo đảm tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, liên ngành các cơ quan nội chính tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm.

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, Đề án 06/CP để phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; đặc biệt là các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ bảo đảm an ninh, an toàn các địa điểm công cộng trong dịp Tết Nguyên đán, đêm giao thừa.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán; tập trung thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông (nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, quá tải, các chuyên đề về xe khách, container…), không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép.

Thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm.

Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, phục vụ yêu cầu chính trị của địa phương. Sớm đưa ra xét xử các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án điểm được dư luận quan tâm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, răn đe tội phạm.