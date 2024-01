Hải Dương: 9 nam, nữ thanh niên “bay lắc” tại quán karaoke Sông Quê

Các đối tượng gồm Ngô Đức Kiên (SN 1986, trú ở phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc); Trần Văn Tuân (SN 1986 ở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương), Bùi Văn Huân, Vũ Văn Hậu (cùng SN 1986, trú tại phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn) bị khởi tố, tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra

Trước đó, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Sông Quê.

Thông tin ban đầu, khoảng 21h20 ngày 24/12/2023, tổ công tác của Công an thị xã Kinh Môn và Công an phường Hiệp An tiến hành kiểm tra quán karaoke Sông Quê, có địa chỉ ở khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An (Kinh Môn) phát hiện 9 nam, nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài 4 đối tượng trên còn có 5 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Nam (SN 1986, ở phường Tân Dân), Vũ Văn Thành (SN 1978, ở phường Hiến Thành, cùng ở Kinh Môn), Lò Thị Văn (SN 1989, ở huyện Mường Chà, Điện Biên), Lò Thị Lợi (SN 2004) và Lò Thị Hương (SN 2001, cùng trú tại xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên, Lai Châu). Cả 9 đối tượng trên đều khai nhận sử dụng trái phép chất ma túy loại methaphetamine và ketamine.

Lực lượng công an thu giữ một số tang vật tại hiện trường, đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.