Khởi tố 2 đối tượng tổ chức “bay lắc”, tàng trữ ma túy tại nhà

Ngày 2/1, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Quốc Việt (SN: 1987; HKTT: Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy; Thành Bảo Long (SN: 1995; HKTT: Cát Linh, Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Thành Bảo Long và Trần Quốc Việt.

Trước đó, khoảng 0h ngày 19/12/2023, Công an phường Hàng Bột, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại một ngôi nhà trong ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột mở nhạc ầm ĩ gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, Tổ công tác của Công an phường Hàng Bột đã tiến hành kiểm tra, phát hiện trong phòng có Trần Quốc Việt, Thành Bảo Long cùng 4 đối tượng khác.

Cơ quan Công an thu giữ 1 bộ tẩu hút tự tạo có dính ma túy; túi nilon chứa 0,422g ma túy tổng hợp; 1 cân điện tử; 1 bật lửa. Sau đó Trần Quốc Việt tiếp tục tự nguyện giao nộp 1 túi nilon màu trắng bên trong chứa 13,232g ma túy tổng hợp; Thành Bảo Long tự nguyện giao nộp 1 túi nilon chứa 2,37g ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Trần Quốc Việt khai nhận ngày 18/12/2023, Việt mua ma túy với giá 8 triệu triệu đồng với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời. Sau đó, nhóm bạn đến nhà Việt và cùng tham gia sử dụng ma túy. Đến khoảng 21h cùng ngày, Long đến mua ma túy của Việt để sử dụng và tham gia cùng nhóm. Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.