Hải Dương: 6 cựu cán bộ CSGT Chí Linh bị bắt...động cơ phạm tội?

Công an tỉnh Hải Dương mới đây cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 cựu cán bộ thuộc Đội CSGT - TT Công an TP Chí Linh về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra ngày 04/02/2023 tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



6 cựu CSGT bị bắt gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành Công an với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, v ụ án xảy ra ngày 4/2 liên quan đến sai phạm khi thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên hành vi vi phạm pháp luật của các cựu cán bộ CSGT trên chưa được cơ quan chức năng thông tin cụ thể.

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ của các bị can trên vì mục đích vụ lợi hay động cơ cá nhân khác. Nếu vụ lợi có yếu tố chiếm đoạt tài sản hay không, có thỏa thuận với người tham gia giao thông để nhận hối lộ hay không? Đây những yếu tố quan trọng để quyết định có xử lý thêm tội danh khác hoặc chuyển tội danh khác hay không.

Việc khởi tố các bị can này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ là bước đầu trong quá trình điều tra vụ án này. Hành vi thi hành công vụ như vậy là sai trái, vi phạm pháp luật nên việc đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội, với tổ chức, cá nhân làm căn cứ xử lý vi phạm là cần thiết.

Nếu căn cứ vào việc thực hiện kiểm tra nồng độ cồn không đúng quy định, thu tiền của người tham gia giao thông không đúng quy định, gây thiệt hại đến tài sản của họ nhưng không có yếu tố chiếm đoạt, việc xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ. Tuy nhiên, nếu có yếu tố chiếm đoạt tài sản sẽ chuyển sang tội danh khác với mức hình phạt nghiêm khắc hơn.

Trường hợp kết quả điều tra cho thấy có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, có thể xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trường hợp có hành vi đe dọa uy hiếp tinh thần của người tham gia giao thông để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Trường hợp hành vi nhận tiền của người tham gia giao thông để thỏa thuận bỏ qua sai phạm, có thể bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 của bộ luật hình sự...

Theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 02 lần trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng”

Luật sư Cường cho rằng, động cơ phạm tội có thể vì cá nhân muốn hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nên đã thực hiện sai công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân. Đây là một trong những tội danh thuộc nhóm tội phạm về chức vụ.

Với tội danh trên, người thực hiện hành vi phạm tội không có yếu tố chiếm đoạt, yếu tố vụ lợi ở đây có thể có nhưng là hưởng lợi gián tiếp từ sự việc chứ không phải là trực tiếp thỏa thuận để được hưởng tiền hay đe dọa uy hiếp tinh thần người khác để được có tiền.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ của các bị can trong vụ án này là gì, sẽ xác định hành vi vi phạm pháp luật đã gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và của cá nhân như thế nào, đây là những yếu tố cấu thành tội phạm của tội danh này.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi của thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của các tội danh khác như cưỡng đoạt tài sản, nhận hối lộ hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời điểm trước khi khởi tố, các cán bộ này thuộc lực lượng công an nhân dân nên sẽ thực hiện các thủ tục để tiến hành kỷ luật, tước danh hiệu công an nhân dân, khai trừ ra khỏi đảng. Trường hợp chưa kịp thực hiện các thủ tục này, việc xử lý kỷ luật sẽ tiến hành song song và đồng thời với quá trình điều tra vụ án này.

Vụ án này sẽ là bài học cho các cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, coi thường pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, phiền hà cho người dân, gây thiệt hại đến uy tín của đảng và Nhà nước, thiệt hại đến tài sản của công dân.