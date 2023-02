Bắt 6 cựu CSGT TP Chí Linh: “Cắt vài cành sâu, cứu cả cây”…là cần thiết

Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 cựu cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Chí Linh.



Các bị can trên bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 2, điều 356, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Danh tính 6 cựu CSGT bị bắt gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng.

Ảnh minh họa.

Vụ án xảy ra ngày 4/2 liên quan đến sai phạm khi thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn đối với các lái xe ô tô. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong giai đoạn điều tra nên hành vi vi phạm pháp luật của các cựu cán bộ CSGT trên chưa được cơ quan chức năng thông tin cụ thể.

Tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn là cần thiết nhằm kéo giảm tai nạn giao thông từ nguyên nhân người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, phải được thực hiện đúng quy định. Hành vi cảnh sát giao thông lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, làm mất uy tín, mất lòng tin của nhân dân cần phải xử lý nghiêm.

Đáng chú ý, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành Công an với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Bùi Quang Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ. Quan điểm của Công an tỉnh Hải Dương, khi phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm minh, nhất là đối với cán bộ, chiến sĩ Công an sẽ càng phải xử lý nghiêm khắc.

Quan điểm của người đứng đầu Công an tỉnh Hải Dương được dư luận đồng tình, nhất là hiện nay, ngành công an đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

Xử lý nghiêm khắc cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, loại bỏ những cán bộ thoái hóa, biến chất, “cắt một vài cành sâu để cứu cả cây”, Công an tỉnh Hải Dương cho thấy quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng những ‘thanh bảo kiếm sắc bén’, ‘lá chắn vững chắc’ để giữ gìn trật tự kỷ cương của xã hội”.

