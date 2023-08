Hà Nội: Tham gia CLB “Mỹ nhân love” nam thanh niên mất 10 tỷ

Ngày 28/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù đã cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo khi tham gia ứng dụng hẹn hò, tuy nhiên thời gian gần đây tiếp tục có các nạn nhân bị mắc bẫy. Với quảng cáo chỉ cần thực hiện những thao tác đơn giản mà cũng có thể kiếm ra tiền, nạn nhân vì nhẹ dạ, chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà dễ dàng dính bẫy lừa đảo.

Ảnh minh hòa.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn trình báo của một nam thanh niên bị chiếm đoạt số tiền lên tới 10 tỷ đồng khi tham gia nhóm hẹn hò Câu lạc bộ "Mỹ nhân Love" trên Telegram. Nạn nhân được hướng dẫn nạp tiền để kích hoạt thẻ thành viên và nhận phần hoa hồng từ việc nạp tiền. Sau khi kích hoạt thẻ thành công, các đối tượng lấy lý do báo lỗi hệ thống, yêu cầu nạn nhân liên tiếp chuyển gần 40 lần với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Do không rút được tiền, nạn nhân được giới thiệu lãnh đạo cấp trên của Câu lạc bộ hỗ trợ rút tiền trực tiếp tại ngân hàng.

Tại đây, các đối tượng thông báo nộp 500 triệu đồng để được hợp thức hóa số tiền. Nạn nhân chuyển tiếp 320 triệu đồng, sau đó, tiếp tục được yêu cầu chuyển 590 triệu đồng để bảo mật nguồn tiền. Sau đó, các đối tượng thông báo nạn nhân sẽ rút được 82% tổng tiền đã nộp, nhưng phải thanh toán phí bồi thường. Lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền nam thanh niên này đã bị chiếm đoạt là hơn 10 tỷ đồng .

Để phòng tránh lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân: Tìm hiểu kỹ về ứng dụng hẹn hò muốn tham gia; không tham gia vào các hoạt động, diễn đàn, hội nhóm mang tính chất “đồi trụy" trên không gian mạng.

Cẩn trọng với yêu cầu tài chính như yêu cầu nộp phí mở tài khoản, kích hoạt thẻ thành viên và nhận hoa hồng hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc. Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Chỉ thực hiện giao dịch chuyển tiền khi xác định chắc chắn định danh của người mình trao đổi và tuyệt đối không click vào những đường link lạ. Nếu cuộc gọi, tin nhắn từ người tự xưng là đại diện cho ngân hàng, không trả lời mà gọi trực tiếp cho ngân hàng để xác nhận tin nhắn, cuộc gọi vừa rồi có đúng là ngân hàng thực hiện hay không.

Nếu bạn nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân nên cập nhật kiến thức thường xuyên về các phương thức thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới mà các loại tội phạm thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng Thông tin điện tử, Facebook của Công an thành phố Hà Nội.