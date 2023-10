Người phụ nữ phát tài liệu tôn giáo trái phép tại lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 10h ngày 1/10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, Phòng An ninh nội địa phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hải Dương), Công an thành phố Chí Linh phát hiện 1 người phụ nữ đang có hành vi tuyên truyền, phát tán tài liệu, kinh sách có nội dung tôn giáo trái phép tại khu vực đền Kiếp Bạc.

Đối tượng Lê Thị Kiệm cùng các tài liệu tôn giáo trái phép

Tài liệu tuyên truyền gồm 30 bộ, mỗi bộ gồm 03 quyển có tên: “Kinh Địa - Tạng”, “Kinh Mẫu” và “Lời Phật - Cha mẹ dạy! Người sống ở phàm trần”. Đây đều là những tập tài liệu phô tô, không có tên nhà xuất bản.

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng là Lê Thị Kiệ m (sinh năm 1967, trú tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Lực lượng Công an đã phối hợp với Ban Quản lý khu di tích tổ chức làm việc với đối tượng, chỉ rõ các vi phạm của đối tượng liên quan đến việc tuyên truyền, tán phát tài liệu có nội dung liên quan tôn giáo, vi phạm quy định về tôn giáo, tín ngưỡng, xuất bản (Điều 9, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo).

Quá trình làm việc, ban đầu đối tượng không hợp tác, chỉ ngồi thiền. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu, đối tượng không xuất trình được chứng minh thư, căn cước công dân hay giấy tờ tùy thân khác.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu đối tượng cam kết không tái diễn các hành vi tương tự, tuân thủ các quy định của pháp luật và địa phương, chấp hành các nội quy, quy định tại các khu di tích, địa điểm tổ chức lễ hội.

Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 được tổ chức từ ngày 30/9 đến ngày 4/10 (tức ngày 16.8 đến ngày 20/8 âm lịch).

Theo kế hoạch được phân công, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương, các đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường trên địa bàn TP Chí Linh, nhất là Công an các xã, phường gần nơi tổ chức sự kiện (phường Cộng Hòa, xã Hưng Đạo…) chủ động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Ban quản lý di tích triển khai các phương án nhằm bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Theo đó, các lực lượng chức năng chủ động lập phương án bố trí bến bãi tạm thời để phân luồng giao thông; chủ động các phương án bảo đảm TTATGT trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường sông vào các khu vực tổ chức Lễ hội; Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động phát tán tài liệu phản động, mê tín, dị đoan, các hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo, cờ bạc …, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo đảm an toàn cho Lễ hội…