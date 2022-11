Chém bạn thân vì mặc cả tiền bán chó: Khi rượu tình thành rượu thù

Chém bạn thân vì mặc cả tiền bán chó: Lê Thanh Nhàn (SN 1952, trú tại xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) ngồi uống rượu với bạn thân là ông N.V.N.. Ông Nhàn gạ bán con chó nhà mình cho ông N. với giá 80.000 đồng/kg. Ông N. không đồng ý, nói rằng con chó giá chỉ 75.000 đồng/kg nên hai bên xảy ra cãi vã. Ông Nhàn sau đó đã dùng dao chém nạn nhân trọng thương. Ngày 21/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Nhàn. (Ảnh minh họa) Mâu thuẫn trong lúc nhậu, anh đâm em trai chết tại chỗ: Chiều 17/11, ba anh em ruột gồm ông Trần Văn Hải (53 tuổi) cùng anh là ông Trần Văn Hồng (57 tuổi, cùng ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) đến nhà em trai là ông Trần Văn Nhứt (47 tuổi, ngụ xã Tam Bình, huyện Cai Lậy) chơi và có tổ chức tiệc rượu. Trong lúc nhậu, giữa ông Hải và ông Hồng gây gổ về chuyện phân chia tài sản. Bất ngờ ông Hồng dùng dao nhọn để trên bàn đâm nhiều nhát vào người ông Hải dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Hồng bỏ trốn khỏi hiện trường và bị công an bắt giữ khi về nhà. Chủ nhà đâm chết bạn nhậu vì đập vỡ chén: Đêm 12/10, anh A (22 tuổi) đến nhà Văn Tấn Tài (33 tuổi, trú tại phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để uống rượu. Tại đây, anh A. mâu thuẫn với một người trong bàn nhậu rồi anh A. cầm chén ra sân đập vỡ. Bực tức, Tài đã cầm dao đuổi chém anh A. khiến anh này tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Tài đã đến cơ quan công an đầu thú. (Ảnh minh hoạ) Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, dùng dao đâm 3 người thương vong: Khoảng 18h, ngày 11/10, tại xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp do mâu thuẫn trong lúc uống rượu nên P.V.U (SN 1978), L.V.D (SN 1982) và V.V.M (SN 1978) dùng tay đánh Lê Minh Nhiễu (SN 1988). Trong lúc đánh nhau, Nhiễu dùng dao đâm U., D. và M. gây thương tích, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 19h35 phút cùng ngày, U. tử vong. Sau đó, Nhiễu đến Công an xã Trường Xuân đầu thú. Mâu thuẫn lúc ăn nhậu, đối tượng mang dao đến nhà đâm chết bạn nhậu: Tối 31/8, Tô Thành Luân (32 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) cùng một số người bạn ngồi nhậu tại quán ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An. Trong lúc nhậu, Luân đã mâu thuẫn với Võ Duy Xuẩn (30 tuổi, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An). Sau đó, được mọi người can ngăn nên Xuẩn rời cuộc nhậu về nhà. Sau đó, Luân mang dao đến nhà Xuẩn đâm chết nạn nhân. (Ảnh minh hoạ) Mâu thuẫn khi uống rượu, đâm bạn nhậu tử vong tại nhà: Ngày 30/8, anh L.V.T. (SN 1984, trú tại thôn Đồng Chay, xã Văn Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội) cùng bạn đến chơi nhà ông Q.Đ.N. (SN 1972, trú tại xóm Thung, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình). Sau đó khi đang ăn cơm, uống rượu thì xảy ra cãi cọ, ông N. lấy dao đâm anh T. nhiều nhát, anh T. bỏ chạy ra cổng thì gục xuống tử vong. Cầm dao chém chết bạn nhậu vì mâu thuẫn: Khoảng 14h30 ngày 27/7, tại xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn Quốc (18 tuổi) nhậu cùng Phạm Văn Sáu (41 tuổi, cả 2 là người địa phương) và một số người khác ở thôn 4 xã Tiên Lộc. Trong khi nhậu, giữa Quốc và ông Sáu xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi. Nam thanh niên sau đó vào nhà lấy con dao phay chạy đến chém ông Sáu khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi đến Công an đầu thú. Chém chết người sau lời thách đố trên bàn nhậu: Tối 29/12/2021, Phạm Văn Chín (SN 1982, trú huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) đến nhà em gái họ là chị M.T.H. (SN 1985, ở xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa) để ăn cơm, uống rượu. Trong bữa cơm có anh Nguyễn Tiến V. (SN 1982, trú xã Yên Nguyên) đến dự. Sau bữa ăn, Chín và anh V. ngồi uống nước thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Lúc này, anh V. thách Chín chém mình. Do bực tức, Chín lấy một con dao chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt của anh V., khiến nạn nhân tử vong. >>> Xem thêm video: Đâm chết bạn nhậu vì bị giấu loa kẹo kéo khi đang hát. Nguồn: ĐTHĐT.

