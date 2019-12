Đau lòng trước những vụ án anh em giết nhau vì mâu thuẫn năm 2019

Em trai bắn chết chị dâu, anh trai bị thương: Trưa 19/9, Nguyễn Văn Có bất ngờ chạy xe máy đến nhà anh trai tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cùng khẩu súng ngắn trên tay. Lúc này, Có rút súng bắn nhiều phát vào người ông Thấy và vợ là bà Bùi Thị Đàn (SN 1949) rồi chạy bộ khỏi hiện trường, sau đó trốn khỏi địa phương. Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp, sức khỏe ông Thấy đã ổn định trở lại. Riêng bà Đàn đã tử vong do vết thương nặng. Theo người nhà nạn nhân cho biết, năm 1997, ông Thấy mua một mảnh đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho mẹ ông đi tu. Đến khi người mẹ mất, ông Thấy bán mảnh đất được gần 1 tỷ, sau đó chia cho các anh em mỗi người 100 triệu đồng nhưng Có không nhận do mâu thuẫn từ trước. Thời gian gần đây, ông Thấy chuyển hài cốt mẹ về nhà tại thị xã Bình Long để thờ cúng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với em trai, vì Có cho rằng ông Thấy bán đất mồ mả của mẹ để lấy tiền thì đến ngày 19/9 xảy ra sự việc trên. Em đâm chết anh trong lễ cúng 49 ngày của bố: Ngày 13/9, gia đình anh Nghiêm Văn Thắng tổ chức lễ cúng 49 ngày cho bố tại xã Quang Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Lúc chuẩn bị lên chùa làm lễ, giữa hai anh em Nghiêm Văn Thắng (anh trai) và Nghiêm Văn Thành xảy ra mâu thuẫn. Anh Thành muốn mang theo chiếc điếu cày để cho khách dùng thì anh Thắng phản đối. Sau đó, anh Thắng đánh Thành gãy một chiếc răng cửa. Bị đánh đau, Thành vào bếp lấy dao truy đuổi anh trai. Thấy vậy, anh Thắng bỏ chạy. Đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt thì Thành đuổi kịp và đâm nhiều nhát khiến anh Thắng gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh Thắng đi đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Người em trai đã bị cơ quan Công an huyện Kiến Xương, Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ ngay sau đó. Anh trai sát hại gia đình em gái ở Thái Nguyên vì 3 tỷ: Khoảng 18h30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) mang theo dao nhọn đến nhà bà Bùi Thị Hà, ở tổ 14, phường Chùa Hang tiếp tục đòi nợ. Trong lúc ngồi nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra xô xát, ông Hồng lấy dao từ trong người ra đâm bà Bùi Thị Hà tử vong, còn ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, là chồng của bà Hà tử vong) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) đã hồi phục. Tại cơ quan Công an, Bùi Xuân Hồng bước đầu đã khai nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do mâu thuẫn về việc gia đình em gái có vay nợ mình số tiền hơn 3 tỷ nhưng nhiều lần Hồng đòi số tiền trên không được dẫn đến sự việc đau lòng. Thảm sát cả nhà em ruột ở Chương Mỹ, Hà Nội vì miếng đất: Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình là Nguyễn Văn Hải. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Bên cạnh đó, vợ anh Hải là Doãn Thị Việt (SN 1970) thường xuyên xúi bẩy, nói xấu Nguyễn Văn Đông khiến Hải và Đông nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 29/8/2019, con trai anh Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) sang nhà Đông nói chuyện: Ba đến bốn hôm nữa gia đình Hải sẽ xây dựng ở thửa đất sát nhà anh Đông, Hiệp hỏi xem Đông có ý kiến gì về địa giới đất giữa hai nhà không. Đông nổi giận, cho rằng việc này anh Hải (bố Hiệp) phải tự sang mà nói, rồi đuổi Hiệp về. Cộng thêm chị Doãn Thị Việt hay xúi bẩy nên Đông ghét, nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị Việt và anh Hải. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Anh rể cũ chém hai em vợ tử vong vì đất ở Yên Bái: Ngày 28/4/2019, tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm 2 người chết. Hai nạn nhân là anh em ruột, gồm Đặng Xuân X. (SN 1975) và chị Đặng Thị N. ( SN 1980). Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968), từng là anh của hai nạn nhân; do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai đã dùng dao gây án. Nạn nhân Đặng Xuân X. thì đã tử vong ngay tại chỗ còn nạn nhân Đặng Thị N. tuy được đưa vào viện, nhưng được xác định đã tử vong trước đó. Thời gian gần đây, ông Thấy chuyển hài cốt mẹ về nhà tại thị xã Bình Long để thờ cúng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với em trai, vì Có cho rằng ông Thấy bán đất mồ mả của mẹ để lấy tiền thì đến ngày 19/9 xảy ra sự việc trên. >>> Xem thêm video: Rúng động sát hại cả 5 người gia đình ông chủ vì một câu chửi trong đêm. Nguồn: ANTV.

Em trai bắn chết chị dâu, anh trai bị thương: Trưa 19/9, Nguyễn Văn Có bất ngờ chạy xe máy đến nhà anh trai tại ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cùng khẩu súng ngắn trên tay. Lúc này, Có rút súng bắn nhiều phát vào người ông Thấy và vợ là bà Bùi Thị Đàn (SN 1949) rồi chạy bộ khỏi hiện trường, sau đó trốn khỏi địa phương. Sau khi được đưa đi cấp cứu kịp, sức khỏe ông Thấy đã ổn định trở lại. Riêng bà Đàn đã tử vong do vết thương nặng. Theo người nhà nạn nhân cho biết, năm 1997, ông Thấy mua một mảnh đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho mẹ ông đi tu. Đến khi người mẹ mất, ông Thấy bán mảnh đất được gần 1 tỷ, sau đó chia cho các anh em mỗi người 100 triệu đồng nhưng Có không nhận do mâu thuẫn từ trước. Thời gian gần đây, ông Thấy chuyển hài cốt mẹ về nhà tại thị xã Bình Long để thờ cúng thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với em trai, vì Có cho rằng ông Thấy bán đất mồ mả của mẹ để lấy tiền thì đến ngày 19/9 xảy ra sự việc trên. Em đâm chết anh trong lễ cúng 49 ngày của bố: Ngày 13/9, gia đình anh Nghiêm Văn Thắng tổ chức lễ cúng 49 ngày cho bố tại xã Quang Bình (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Lúc chuẩn bị lên chùa làm lễ, giữa hai anh em Nghiêm Văn Thắng (anh trai) và Nghiêm Văn Thành xảy ra mâu thuẫn. Anh Thành muốn mang theo chiếc điếu cày để cho khách dùng thì anh Thắng phản đối. Sau đó, anh Thắng đánh Thành gãy một chiếc răng cửa. Bị đánh đau, Thành vào bếp lấy dao truy đuổi anh trai. Thấy vậy, anh Thắng bỏ chạy. Đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt thì Thành đuổi kịp và đâm nhiều nhát khiến anh Thắng gục tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh Thắng đi đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Người em trai đã bị cơ quan Công an huyện Kiến Xương, Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ ngay sau đó. Anh trai sát hại gia đình em gái ở Thái Nguyên vì 3 tỷ: Khoảng 18h30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên) mang theo dao nhọn đến nhà bà Bùi Thị Hà, ở tổ 14, phường Chùa Hang tiếp tục đòi nợ. Trong lúc ngồi nói chuyện thì giữa hai bên xảy ra xô xát, ông Hồng lấy dao từ trong người ra đâm bà Bùi Thị Hà tử vong, còn ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954, là chồng của bà Hà tử vong) và anh Nguyễn Thành Vương (SN 1981, con rể bà Hà) đã hồi phục. Tại cơ quan Công an, Bùi Xuân Hồng bước đầu đã khai nhận hành vi của mình và cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do mâu thuẫn về việc gia đình em gái có vay nợ mình số tiền hơn 3 tỷ nhưng nhiều lần Hồng đòi số tiền trên không được dẫn đến sự việc đau lòng. Thảm sát cả nhà em ruột ở Chương Mỹ, Hà Nội vì miếng đất: Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình là Nguyễn Văn Hải. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Bên cạnh đó, vợ anh Hải là Doãn Thị Việt (SN 1970) thường xuyên xúi bẩy, nói xấu Nguyễn Văn Đông khiến Hải và Đông nảy sinh mâu thuẫn. Ngày 29/8/2019, con trai anh Hải là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1993) sang nhà Đông nói chuyện: Ba đến bốn hôm nữa gia đình Hải sẽ xây dựng ở thửa đất sát nhà anh Đông, Hiệp hỏi xem Đông có ý kiến gì về địa giới đất giữa hai nhà không. Đông nổi giận, cho rằng việc này anh Hải (bố Hiệp) phải tự sang mà nói, rồi đuổi Hiệp về. Cộng thêm chị Doãn Thị Việt hay xúi bẩy nên Đông ghét, nảy sinh ý nghĩ sẽ giết chị Việt và anh Hải. Hậu quả, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định. Anh rể cũ chém hai em vợ tử vong vì đất ở Yên Bái: Ngày 28/4/2019, tại xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm 2 người chết. Hai nạn nhân là anh em ruột, gồm Đặng Xuân X. (SN 1975) và chị Đặng Thị N. ( SN 1980). Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc (SN 1968), từng là anh của hai nạn nhân; do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai đã dùng dao gây án. Nạn nhân Đặng Xuân X. thì đã tử vong ngay tại chỗ còn nạn nhân Đặng Thị N. tuy được đưa vào viện, nhưng được xác định đã tử vong trước đó.