Hà Nội: Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng kiếm chặn xe cướp tài sản

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng bị truy tố gồm: Đỗ Đăng Hoạt (SN 2000, trú tại xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội); Nguyễn Văn Đạt (SN 2006), Nguyễn Việt Hoàng (SN 2005), Kiều Quang Huy (SN 2005), Đỗ Văn Hoàng (SN 2005) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2005, đều trú tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh); Nguyễn Anh Tú (SN 2003, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Nhóm đối tượng trong nhóm cướp vừa bị bắt giữ.

Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 20h ngày 22/7, nhóm đối tượng do Đỗ Đăng Hoạt cầm đầu, điều khiển xe máy đi qua Cầu Thống Nhất thuộc địa phận thôn Trung, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Dream.

Các đối tượng đã chặn xe, dùng kiếm đe dọa 2 nam thanh niên cướp 1 điện thoại iPhone XS Max và chiếc xe máy Honda Dream. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 25/7, Đỗ Đăng Hoạt đã đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Quá trình điều tra, Công an huyện Sóc Sơn đã làm rõ và bắt giữ thêm 6 đối tượng còn lại.

Hiện vụ khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng kiếm chặn xe cướp tài sản ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.