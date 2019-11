Nhóm sinh viên chặn đường cướp tài sản 2 công an

(Kiến Thức) - Công an quận Liên Chiểu vừa khởi tố 4 sinh viên cướp tài sản trên địa bàn.

Sáng 5/11, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với: Lê Thanh Trường (SN 1999), Phạm Ngọc An (SN 2001, cùng ngụ Quảng Ngãi), Nguyễn Hà Anh Quốc (SN 1998, ngụ quận Thanh Khê) và Nguyễn Minh Sơn (SN 1999, trú Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khuya 12/9, hai chiến sĩ Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) là Trần Minh Tuấn và Lê Công Tiến Hào đi tuần tra mật phục, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Nhóm sinh viên bị khởi tố.

Khi các chiến sĩ đến đường Nguyễn Xí thì bị 7 đối tượng áp sát chặn đường uy hiếp, yêu cầu đưa hết tài sản.

Ngay lập tức, anh Tuấn hô lớn “công an đây”, đồng thời nổ súng chỉ thiên. Nghe vậy, cả nhóm bỏ chạy. Lúc này 2 chiến sĩ kịp bắt giữ được đối tượng tên Hà Trung Nhân (SN 2003, trú quận Thanh Khê).

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ 2 đối tượng trong nhóm, gồm Đình Minh Thoại (SN 2004) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2004, cùng ngụ quận Thanh Khê). Các đối tượng này khai đã cùng Trường, An, Quốc và Sơn thực hiện trót lọt 3 vụ cướp tài sản trong đêm 12/9.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này quen nhau qua mạng xã hội, rủ nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Đối tượng chúng nhắm đến là những đôi đồng tính tâm sự ở đường vắng, hoặc đi trên đường.