Hà Nội: Công an làm việc với người tát cô gái ở chợ Nhà Xanh

Ngày 9/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, đang phối hợp với Công an phường Dịch Vọng Hậu xác minh vụ xô xát xảy ra tại Chợ Nhà Xanh, phường Dịch Vọng Hậu. Theo một cán bộ Công an quận Cầu Giấy, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, sáng nay (9/12), đơn vị đã xuống hiện trường vụ việc để xác minh, mời người phụ nữ bán hàng trong vụ việc đến trụ sở Công an phường Dịch Vọng Hậu để làm việc.

Cô gái bị chủ cửa hàng tát khi mặc cả mua hàng. Ảnh cắt từ clip

Qua khai thác ban đầu, người có hành vi tát cô gái trong clip tên L.T.M. (22 tuổi, quê tỉnh Hải Dương). Sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 7/12. Vào thời điểm trên, có 2 cô gái khoảng 20 tuổi vào hỏi mua áo khoác tại ki ốt của M. Trong quá trình thỏa thuận giá cả, 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Theo vị cán bộ, hiện cơ quan chức năng mới chỉ làm việc được với phía người bán hàng, còn cô gái bị tát trong vụ việc vẫn chưa thể liên lạc.

Trước đó, tối 8/12, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip quay lại cảnh xô xát xảy ra tại Chợ Nhà Xanh . Theo nội dung bài đăng, 2 cô gái đi mua quần áo tại một ki ốt trong chợ và có mặc cả một món hàng. Clip do một trong 2 vị khách quay lại cho thấy người bán hàng đã tát vào mặt của vị khách rồi đuổi 2 cô gái đi. Vụ việc khiến cộng đồng mạng bất bình khi việc mặc cả, thương lượng trong mua bán hàng hóa là điều bình thường. Nhiều người còn cho rằng "truyền thống" của Chợ Nhà Xanh từ xưa đến nay là "không được mặc cả".