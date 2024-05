Quan lộ của cựu Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải

Tại kỳ họp 41 mới diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 và ông Lê Thanh Hải nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM. Cùng bị đề nghị kỷ luật còn có hai ông Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng UBND TP HCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND TP HCM và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả "rất nghiêm trọng", nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền thành phố, "đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật". Ông Lê Thanh Hải là một trong những cá nhân phải chịu trách nhiệm chính đối với những vi phạm trên. Ông Lê Thanh Hải, 74 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang; Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương khoá IX, X, XI; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X, XI; Bí thư Thành ủy TP HCM (từ 7/2006 đến 10/2015). Ông Lê Thanh Hải từng trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở TP HCM. Ông Hải giữ vị trí ban đầu là Phó Bí thư Đoàn ủy Liên phường; Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy học sinh; Phó Văn phòng Thành đoàn; Phó ban Thường trực Ban Thanh niên Công nhân Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định. Từ tháng 5/1975 là Quận ủy viên quận Tân Bình kiêm Bí thư xã, Chủ tịch xã, Bí thư Quận đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn kiêm Trưởng Ban Công nghiệp Thành đoàn; Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong TP HCM. Tháng 10/1986 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa IV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP HCM. Tháng 1/1990: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa V, Bí thư Quận ủy Quận 5, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 5, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố khóa VI, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM. Tháng 1/2001 đến tháng 4/2006: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Phó Bí thư Thành ủy, Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa VI, Chủ tịch UBND TP HCM. Tháng 4/2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu vào Bộ Chính trị. Từ tháng 7/2006 đến tháng 10/2015, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM. Tháng 3/2020, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Thanh Hải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM bằng hình thức Cách chức Bí thư Thành uỷ TP HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng:

