Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Bộ Công an hỗ trợ giải quyết xả thải gây ô nhiễm Bắc Hưng Hải



Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm ANTT của tỉnh Hải Dương năm 2023 và Quý I/2024.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn công tác quan tâm, giải quyết một số vấn đề như: lựa chọn Hải Dương làm điểm để thực hiện một trong các nhiệm vụ của Đề án 06; hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong quá trình thực hiện chuyển đổi số gắn với triển khai Đề án 06.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an phát biểu tại buổi làm việc

Hải Dương cũng đề nghị Bộ Công an hỗ trợ tỉnh giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; tiếp tục bố trí lực lượng, chỉ đạo Công an các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý nghiêm và kịp thời đối với các hành vi vi phạm.

Quan tâm, chỉ đạo nghiên cứu, có giải pháp hướng dẫn địa phương thực hiện quy định về quy hoạch, bố trí quỹ đất an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Hải Dương là tỉnh đi đầu cả nước trong thực hiện Đề án 06

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm đã biểu dương những kết quả, thành tích tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đánh giá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Hải Dương đã xác định 4 định hướng lớn, nhất là định hướng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để phấn đấu đưa Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mục tiêu, định hướng đã đề ra. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, đây thực sự là chủ trương và hướng đi rất đúng, rất trúng.

Quang cảnh buổi làm việc

Người đứng đầu Bộ Công an cũng nhìn nhận, trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, song Hải Dương đã đạt được những kết quả rất đáng mừng. Năm 2023, quy mô kinh tế của tỉnh Hải Dương đạt 184.123 tỷ đồng, đứng thứ 11 cả nước; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,16% (cao hơn trung bình cả nước); thu nhập bình quân đầu người đạt 94,1 triệu đồng, đứng thứ 16 cả nước; đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng…

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục- đào tạo, y tế đều đạt được những kết quả đáng khích lệ; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tỉnh Hải Dương được giữ vững. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu, giải quyết cơ bản, bài bản các vấn đề liên quan đến ma tuý. Công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Hải Dương là một trong những địa phương gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ gắn với công tác chuyển đổi số, nhất là 3 lĩnh vực (chính quyền, kinh tế số và xã hội số) đã và đang có tác động tích cực, toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế- xã hội. Tỉnh đã chủ động hợp nhất 3 Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06 để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng phát biểu làm rõ một số kết quả bảo đảm an ninh trật tự trong tỉnh Hải Dương

Bộ trưởng Công an lưu ý Hải Dương vấn đề gì?

Đại tướng Tô Lâm lưu ý, Hải Dương cần tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp khắc phục những hạn chế đã chỉ ra là: Năng lực lãnh đạo của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu; một số đảng viên chưa làm tốt công tác nêu gương, phát huy vai trò đảng viên; một số dự án dân cư, đô thị triển khai chậm; cơ sở hạ tầng xã hội còn thiếu, nhất là ở một số khu vực đông dân cư, khu, cụm công nghiệp, nông thôn...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần đánh giá, dự báo đúng tình hình chung; xác định chính xác tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện tốt các giải pháp, phấn đấu đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhất là mục tiêu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số đại biểu trao đổi ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng thời, coi trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; chuẩn bị tốt công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII để đủ sức lãnh đạo Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới...

Hải Dương cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để thực hiện tốt Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Coi trọng liên kết vùng, tạo động lực phát triển, xây dựng Hải Dương phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để phát triển bền vững, Hải Dương cần quan tâm hơn nữa giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân, giảm nghèo bền vững; quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cần lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bám sát những chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác bảo đảm an ninh-quốc phòng, giữ vững ổn định xã hội; chủ động phòng ngừa các loại tội phạm, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng xã hội không có tội phạm.

Công an tỉnh Hải Dương cần nghiên cứu, tham mưu xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an tỉnh Hải Dương chủ trì thực hiện tốt hơn nữa Đề án 06 để tạo động lực mới phát triển kinh tế-xã hội của Hải Dương...

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương tặng Bộ trưởng Công an Tô Lâm bức tranh thêu Văn miếu Mao Điền (Cẩm Giàng)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cũng giao lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an giải đáp những kiến nghị và tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với Hải Dương làm tốt công tác phòng chống tội phạm để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; giải quyết tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn và thực hiện tốt hơn nữa Đề án 06...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, mong muốn và chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới để xây dựng tỉnh nhà phát triển theo hướng hiện đại, sớm trở thành tỉnh dẫn đầu trong khu vực, góp phần vào phát triển đất nước.