Cháy bãi xe điện ở Hội An và loạt vụ hỏa hoạn kinh hoàng

40 xe điện trong 1 bãi đỗ xe tại thành phố Hội An bị thiêu rụi: Sáng 8/5, nhân viên bảo vệ của Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung (Hội An) phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện trong khuôn viên nhà trường. Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy cơ bản được khống chế. Được biết bãi xe được một doanh nghiệp tư nhân thuê mặt bằng để đỗ xe điện chở khách du lịch. Thời điểm phát hiện đám cháy, một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đẩy được 12 xe ra ngoài, trong đó có 6 xe bị hư hỏng, 40 xe còn lại bị thiêu rụi. Bãi đỗ xe ở Bình Định bốc cháy, 4 xe đầu kéo bị thiêu rụi: Tối 20/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo cháy. Đến hơn 19h, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, kịp thời ngăn lửa cháy lan sang 20 xe ô tô tải, xe container khác đang đậu trong khu vực. Vụ cháy làm thiệt hại 4 xe ô tô đầu kéo (rơ-mooc không cháy), không gây thiệt hại về người. Cháy lớn bãi xe ôtô ở Đồng Nai, cột khói bốc cao cả chục mét: Trưa 16/4, người dân khu phố 3, phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) hốt hoảng khi thấy cột khói bốc cao từ một bãi đất trống thường dùng đậu ô tô. Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa đã điều 3 xe chữa cháy, trên 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Người dân các nhà xung quanh di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, kéo vòi nước dập lửa. Đám cháy sau đó đã nhanh chóng được khống chế. Sau gần 1 tiếng, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn. Cháy bãi tạm giữ xe vi phạm tại trụ sở công an huyện: Khoảng 10h15 ngày 19/3, bãi tạm giữ xe vi phạm tại trụ sở Công an huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường, nhiều phương tiện như ô tô, xe máy trong bãi tạm giữ đã bị cháy đen. Để khống chế đám cháy, địa phương đã huy động lực lượng chức năng cùng xe chữa cháy đến hiện trường. Khoảng 200 xe máy tang vật tạm giữ cháy rụi ở kho của công an huyện: Chiều 9/3, khi đưa phương tiện vi phạm về bãi tạm giữ trong khuôn viên Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, một cán bộ tiến hành hút xăng ra khỏi xe. Lúc này, một chiến sĩ công an nghĩa vụ đi qua đã ném điếu thuốc vừa hút xuống gần đó. Gió thổi tàn thuốc bay ngược vào vị trí đang hút xăng, khiến lửa bén, lan ra xung quanh. Bãi xe bốc cháy dữ dội. Đám cháy đã được lực lượng cứu hoả dập tắt sau 45 phút, nhưng 232 xe máy và một số trang thiết bị tại nhà để xe tang vật đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Cháy dữ dội trong bãi xe ở quận 10: Trưa 5/3, người dân phát hiện khói lửa bùng phát từ bãi xe trên đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 (TP HCM) nên hô hoán, kêu cứu. Lực lượng cứu hoả nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đang nỗ lực dập lửa. Tới hơn 13h cùng ngày, lực lượng PCCC đã dập tắt đám cháy, vụ cháy khiến 2 xe máy gần xe cứu thương bị ngọn lửa cháy rụi. Cháy lớn tại một bãi giữ xe ô tô trong đêm: Đêm 19/1, tại một bãi trông giữ ôtô trong ngõ 509 Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, người dân phát hiện lửa bùng phát từ một chiếc ô tô đang đỗ trong bãi giữ xe và lan nhanh khiến nhiều người hoảng hốt. Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Thanh Xuân đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, có 2 ô tô bị hư hỏng. Cháy bãi đậu xe, 8 xe ô tô bị thiêu rụi: Khoảng 10h ngày 16/5/2023, khói lửa bùng lên từ bãi xe rộng hơn 1.000 m2 trên đường Suối Lội, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM. Phát hiện đám cháy, một số người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào các vật liệu dễ cháy, bùng lên nhanh, bốc khói đen kịt. Một số ôtô đậu bên trong bị cháy, nhiều nhà lân cận bị uy hiếp. Đến 11h trưa cùng ngày, đám cháy hoàn toàn được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi 2 xe giường nằm, 3 chiếc xe 16 chỗ, 1 xe 30 chỗ, 1 xe bán tải và 1 xe tải nhỏ. Một số tài sản khác trong nhà xe và một phần nhà bên cạnh cũng bị cháy. >>> Xem thêm video: Đồng Tháp: Xe máy bốc cháy sau va chạm, 2 người thương vong . Nguồn: ĐTHĐT.

