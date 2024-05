Nguyên tổ trưởng vay vốn chiếm đoạt gần 600 triệu của 30 hộ dân

Ngày 9/5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Phong Thổ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Sùng A Dao (SN 1974, ở bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Sùng A Dao tại cơ quan Công an.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến tháng 9/2018, đối tượng Sùng A Dao từng là Phó bản kiêm Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bản Ngài Chồ 1, xã Huổi Luông. Sùng A Dao được một ngân hàng trên địa bàn huyện hợp đồng ủy nhiệm thu lãi tiền gửi và thực hiện một số quy trình cho vay của ngân hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng và thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng đã nhờ người dân vay tiền sau đó chiếm đoạt . Theo lời khai của Dao, đối tượng đã sử dụng nhiều cách thức để chiếm đoạt tiền. Đầu tiên, người dân có nhu cầu vay vốn đến nhà đặt vấn đề nhờ Dao làm thủ tục và xác nhận vay, từ đó đối tượng nhờ họ tăng số tiền gói vay rồi chiếm đoạt số tiền nhờ bị hại đứng tên vay.

Ngoài ra nếu người nào được giải ngân tiền vay không sử dụng hết, Dao hỏi vay lại rồi chiếm đoạt. Có trường hợp người dân trả tiền nợ gốc trước thời hạn gói vay thì Dao xem bảng kê chưa đến hạn trả nợ gốc rồi giữ lại số tiền đó.

Một thủ đoạn khác của Dao là nhờ người khác đứng tên vay hộ rồi chiếm đoạt số tiền. Khi vụ việc vỡ lở, đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Khi dịch COVID-19 xảy ra, Sùng A Dao về và lẩn trốn trong rừng, sau đó, bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bản Ngài Chồ 1 có 30 hộ vay vốn bị Sùng A Dao chiếm đoạt tiền. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền đối tượng đã chiếm đoạt là trên 575,5 triệu đồng.