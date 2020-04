Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm vụ "hỗn chiến" sau va chạm giao thông ở Thanh Nhàn

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung về việc điều tra vụ hỗn chiến sau va chạm giao thông tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; thông tin trả lời cơ quan báo chí theo quy định; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/5/2020.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ 'hỗn chiến' sau va chạm giao thông xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 26/4, trong quá trình tham gia giao thông, xe ô tô nhãn hiệu Audi BKS: 30F-065… đã xảy ra va chạm với chiếc xe máy Vison, do một đôi nam nữ điều khiển.

Hậu quả nghiêm trọng không xảy ra, nhưng giữa 2 nam thanh niên đi ô tô đã to tiếng với đôi nam nữ đi xe máy. Ít phút sau đó, xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy SH ập đến, dùng dao nhào vào đâm chém 2 người đi ô tô, gây thương tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận Hai Bà Trưng lập tức triển khai đến hiện trường. Tuy nhiên, 1 nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Nạn nhân còn lại, sau khi xảy ra sự việc đã điều khiển ô tô di chuyển vào khu vực Hà Đông, rồi tự vào Bệnh viện 103 để sơ, cấp cứu.

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, cơ quan Công an đã làm rõ danh tính 2 người đi ô tô bị thương, là anh em ruột, sinh năm 1985, 1987, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng. Hai người này bị nhiều vết thương tích ở vùng tay, chân, nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng...

Hiện vụ 'hỗn chiến' sau va chạm giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

