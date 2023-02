Hà Nội: Bắt tạm giam gã trai cưỡng đoạt tiền của mẹ để trả nợ

Ngày 8/2, CQĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Nhật Bảo (SN 1991; HKTT: 259 chợ Khâm Thiên, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Nhật Bảo tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 18/1, Công an phường Phương Liên tiếp nhận tin báo của bà M. (SN: 1966; HKTT: Đống Đa, Hà Nội) về việc bà bị con trai là Trần Nhật Bảo đe doạ cưỡng đoạt số tiền 60 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Nhật Bảo. Tại cơ quan Công an, Trần Nhật Bảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Năm 2019, Bảo ly thân với vợ, rồi về sống cùng mẹ và hai con trai. Cuối năm 2021, Bảo bỏ nhà đi làm bên ngoài, một mình bà M. phải chăm nuôi hai người cháu nội.

Cuối năm 2022, Bảo quen rồi về ở cùng nhà trọ với bạn gái ở Trương Định, Hoàng Mai. Thời điểm trên, Bảo có vay nợ khoảng 60 triệu đồng. Bảo nhờ mẹ trả nợ hộ, nhưng bà M không đồng ý nên nảy sinh ý định đe dọa bà M để lấy tiền. Khoảng 17h ngày 16/01/2023, Bảo đến trường đón con trai thứ 2, mục đích sẽ giữ con trai mình, rồi liên lạc đe dọa bà M phải đưa tiền.

Ban đầu, Bảo yêu cầu mẹ chuyển 200.000 đồng để cho cháu ăn tối nhưng bà M không chuyển. Thấy vậy, Bảo dọa sẽ bỏ đói cháu và không cho bà M gặp cháu nội nữa. Tối cùng ngày, Bảo đưa con về phòng trọ, nói dối với bạn gái là hôm nay không ai đón nên đưa tạm về đây chơi mấy hôm. Sáng hôm sau, Bảo ở nhà trông con, đến chiều cùng ngày, Bảo liên lạc với bà M nhưng không được. Sau đó, Bảo nhờ bạn gái trông con giúp rồi về nhà tìm gặp mẹ đòi tiền.

Không gặp bà M, đối tượng liên tục nhắn tin chửi bới đe dọa. Đến khoảng 22h cùng ngày, Bảo đến nhà ông ngoại ở phố Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, vì đoán mẹ sẽ ở đây. Tuy nhiên khi đến nơi, không ai mở cửa cho. Đối tượng đi mua một chai cồn để đốt trước cửa nhà, rồi chụp ảnh và gửi đe dọa bà M, đồng thời nhắn rằng sẽ chặt tay cháu bé và cháu đã chết rồi. Bảo yêu cầu bà M phải gặp mình tuy nhiên bà không đồng ý.

Sáng ngày 18/1, khi Bảo đang ở phòng trọ thì bà M liên lạc xin được gặp, đón cháu về. Bảo tiếp tục đe dọa sẽ giết thêm đứa con trai lớn và yêu cầu 14h cùng ngày, bà M phải chuyển đủ 60 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng. Sau đó, Bảo nhận được 2 triệu đồng do bà M nhờ chuyển. Tuy nhiên, vì vẫn chưa đủ 60 triệu đồng nên Bảo tiếp tục nói dối việc con trai thứ 2 đã chết. Uất ức vì đứa con bất hiếu, bà M đã trình báo cơ quan Công an.

Hiện vụ bắt tạm giam gã trai cưỡng đoạt tiền của mẹ để trả nợ ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.