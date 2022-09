Hải Dương: Khởi tố nhóm đối tượng “tín dụng đen” uy hiếp con nợ

Ngày 14/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.



Trong đó, 2 đối tượng Nguyễn Văn Quang (SN 1987, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Đỗ Anh Tuấn (SN 2001, trú tại xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) bị khởi tố về tội “Cướp tài sản”. Hai đối tượng Phạm Văn Lâm (SN 2000) và Vũ Văn Dũng (SN 1997) cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc bị khởi tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

4 đối tượng tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi Công an tỉnh Hải Dương đẩy mạnh các hoạt động trấn áp tội phạm, Quang cùng đồng bọn dừng các hoạt động cho vay mới nhưng tiếp tục sử dụng vũ lực và các thủ đoạn khác uy hiếp các con nợ đã vay tiền trước đây như dàn cảnh gây tai nạn giao thông, đến nhà chửi bới, chặn đánh giữa đường, ép viết giấy vay nợ.

Điển hình là trường hợp của vợ chồng Nguyễn Văn T. và Nguyễn Thị H. (trú tại Hải Dương). Khoảng tháng 1 đến tháng 5/2021, anh Nguyễn Văn T. (trú tại Hải Dương), chồng của Nguyễn Thị H. đã vay của Quang 220 triệu đồng với lãi suất là 2.000 đồng/triệu/ ngày. Các lần vay tiền, Quang không yêu cầu T. phải viết giấy tờ hay để lại tài sản thế chấp.

Đến khoảng tháng 9/2021, Quang yêu cầu T. viết 2 giấy biên nhận vay tiền với tổng số là 250 triệu đồng, bao gồm 220 triệu đồng tiền gốc và 30 triệu đồng tiền lãi. Thời gian sau đó, Quang nhiều lần đòi tiền nhưng T. đều khất nợ.

Để gây sức ép, đòi lại khoản tiền đã vay trước đó, đối tượng đã nhiều lần cho người đến nhà T. chửi bới, uy hiếp tinh thần, chặn đánh giữa đường. Đồng thời ép phải viết giấy vay 150 triệu đồng là tiền lãi mà đối tượng tính sẽ phải trả từ tháng 9/2021 đến tháng 7/2022.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tiến hành triệu tập đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng trong ổ nhóm. Từ đó, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quang và Tuấn về tội “Cướp tài sản”; Dũng và Lâm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tại cơ quan Công an, Quang cùng các đồng phạm đã khai nhận hành vi phạm tội.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ...

>>> Mời độc giả xem thêm video Bình Phước triệt phá băng nhóm tín dụng đen: