Tin nóng 13/9: “Ngắm” người yêu của bạn, thiếu nữ bị cưỡng đoạt tài sản

"Ngắm" người yêu của bạn, thiếu nữ bị cưỡng đoạt tài sản: Nguyễn Thị Trúc Linh (SN 2007; ngụ tỉnh Tây Ninh) đến công viên ở Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để gặp những người bạn quen biết từ trước là Lê Ngọc Kim Ngân (SN 2004), Đặng Tuyết Nhã (SN 2004) và Nguyễn Thanh Bình (SN 1996). Khi gặp nhau, Ngân yêu cầu Linh lại gần ngồi nói chuyện rồi dùng dao kề vào cổ Linh và hỏi lý do vì sao nhìn người yêu của Ngân trong cuộc nhậu cách đó khoảng nửa tháng rồi sau đó cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. Ngày 13/9, Công an TP Mỹ Tho cho biết đã thu giữ hung khí gây án và điện thoại di động của Linh cùng số tiền mà nhóm Ngân cưỡng đoạt. Lộ "ảnh nóng" cán bộ thi hành án bị kiểm điểm: Ngày 12/9, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa thông tin về ông N.D.Đ. là chấp hành viên sơ cấp, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định (thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa) bị tố vi phạm đạo đức lối sống, có quan hệ với người khác khi đã có gia đình. Nói về vấn đề này, ông Đ. cho biết nhiều năm về trước, ông gặp lại người yêu cũ và có quan hệ với người này. Đối chiếu với các quy định của Đảng, việc vi phạm của ông N.D.Đ. đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách nên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Định yêu cầu ông Đ. phải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Học sinh tiểu học ngã từ tầng 2 xuống sân trường: Ngày 13/9, đại diện UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trưa 12/9, tại Trường tiểu học số 1 Thanh Trạch trong lúc chơi đùa ở tầng 2, em Võ Tiến Mạnh (SN 2015, học sinh lớp 2B) đã trèo qua lan can và không may rơi xuống đất, bị gãy cả hai tay. Sau vụ việc, em Mạnh được đưa đi cấp cứu. Hiện, nam sinh này đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế. Chủ quán cà phê tử vong trong tư thế treo cổ: Sáng 13/9, khi nhân viên đến mở cửa quán cà phê trên đường Trần Quý Cáp thuộc TP Pleiku tỉnh Gia Lai thì phát hiện anh P.V.P (SN 1985, trú TP Pleiku) tử vong trong tư thế treo cổ. Theo tìm hiểu, quán cà phê trên là do anh P.V.P cùng một người khác thuê lại để kinh doanh. Thường ngày, anh P. ngủ luôn tại quán để trông coi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bắt giữ người đàn ông say xỉn, chém tử vong 1 người: Do có mâu thuẫn từ trước, đêm 11/9, Nông Văn Cường (47 tuổi, ở xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) trong tình trạng say xỉn, bắt gặp ông N.V.T. (51 tuổi) và ông T.V.Th. (47 tuổi, ở cùng một thôn) đang đi ngoài đường nên đã lấy dao chém nhiều nhát vào vùng đầu của cả ông T. và ông Th. Hậu quả khiến ông T. tử vong tại chỗ; nạn nhân còn lại phải đi cấp cứu với 3 vết chém ở đầu. Sau khi gây án, Cường đến trụ sở công an đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Ảnh minh hoạ) Nhóm phụ nữ để ngực trần chơi team building ở bãi biển Hạ Long: Ngày 13/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh nhóm nữ du khách tổ chức vui chơi team building tại một bãi tắm thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lãnh đạo TP Hạ Long cho hay đã nắm được thông tin về vụ việc và giao cho các đơn vị chức năng, trong đó có Phòng văn hóa thành phố, Ban quản lý bãi tắm, khẩn trương xác minh, làm rõ. Ô tô đậu trong nhà bốc cháy ngùn ngụt: Trưa 13/9 tại căn nhà số 18G đường số 22, phường Linh Đông, TP Thủ Đức,TP HCM, một ô tô đang đậu trong căn nhà trên bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo tiếng nổ. Sau đó, Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP. Thủ Đức đã đến hiện trường, kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy. Vụ cháy khiến chiếc ô tô và một số tài sản trong căn nhà bị hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

