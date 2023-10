Hà Nội: Bắt nhóm nhân viên bảo vệ tấn công đồng nghiệp, cướp tài sản

Ngày 2/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Ba Đình đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Dương Ngọc Dũng (SN: 1982; HKTT: Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Đình Trung (SN: 1990; HKTT: Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Biên Cương (SN: 1992; HKTT: Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào hồi 19h15 ngày 25/9, Công an phường Kim Mã tiếp nhận đơn trình báo của anh S (SN 1998; là nhân viên bảo vệ an ninh của tòa nhà trên phố Giảng Võ, phường Kim Mã) về việc bị nhóm nhân viên cùng công ty bảo vệ đánh đập, đe dọa lấy 1 chiếc điện thoại Realme, 1 xe máy Vemvipi và hơn 800 nghìn đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Kim Mã đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ba Đình khẩn trương xác minh, bắt giữ 3 đối tượng là Dương Ngọc Dũng, Nguyễn Đình Trung, Đỗ Biên Cương. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do cho rằng anh S có hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền trông giữ xe của tòa nhà nên các đối tượng đe dọa cướp tài sản.

Hiện vụ bắt nhóm nhân viên bảo vệ tấn công đồng nghiệp, cướp tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.