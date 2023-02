Bắc Giang: Người phụ nữ bị bóp cổ ở bờ mương để cướp tài sản

Ngày 1/2, Công an huyện Việt Yên và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã phối hợp bắt giữ đối tượng Vi Văn Công (SN 1990, trú tại xã Điềm He, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Vi Văn Công tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 30/1, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận đơn trình báo của chị Hoàng Thị Quyến (SN 1982; trú tại thôn Nà Khoa, xã Dương Sơn, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) về việc: Khoảng 21h00 ngày 29/1, tại khu vực bờ mương giáp với đường nội bộ KCN Quang Châu (D7-1), chị Quyến bị nam thanh niên dùng tay bóp cổ đe dọa sau đó cướp 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A92 trị giá 6 triệu đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

Công an huyện đã triển khai lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiến hành điều tra, truy xét đối tượng; cùng ngày, đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Vi Văn Công - công nhân công ty Canon thuộc KCN Quế Võ 1); thu giữ tang vật là 1 điện thoại Oppo A92. Qua đấu tranh, đối tượng Công đã xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện vụ bóp cổ người phụ nữ ở bờ mương để cướp tài sản tại Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.