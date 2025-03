Danh tính kẻ cầm dao khống chế cháu bé 9 tuổi tại Bắc Ninh

Ngày 27/3, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc Phan Văn Tuấn (42 tuổi, quê Hải Phòng) khống chế, bắt cóc bé gái 9 tuổi làm con tin xảy ra trên địa bàn tỉnh này. Qua đấu tranh nhanh với đối tượng, bước đầu Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, khoảng 23h ngày 26/3, Tuấn cầm 2 con dao đến Trạm y tế phường Cổ Thành, Hải Dương để gây rối và bị lực lượng Công an phường sở tại vây bắt.

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Tuấn.

Quá trình bỏ trốn, Tuấn khống chế một người đàn ông tên C, yêu cầu chở xe máy đến thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. Đến địa bàn thị xã Quế Võ, anh C. thấy tổ tuần tra ban đêm của lực lượng Công an nên lao tới, hô hoán bị cướp. Thấy vậy, Tuấn bỏ chạy rồi cướp một chiếc xe máy khác ở một quán ăn.

Quá trình bỏ chạy, Tuấn thấy cửa hàng bánh mì của anh T.T.H. (39 tuổi, ở phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ) ở mặt đường quốc lộ. Lúc này, Tuấn lao vào nhà, khống chế cháu T (9 tuổi, con gái anh H) làm con tin rồi di chuyển lên mái nhà và cố thủ tại đây khi bị lực lượng chức năng bao vây. Sau khi các lực lượng Cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Ninh đến hiện trường đã triển khai các biện pháp giải cứu cháu T.

Sau nhiều giờ đàm phán, nỗ lực giải cứu cháu T, lực lượng Công an đã chấp thuận “yêu sách” đòi cung cấp xe máy để Tuấn di chuyển từ mái nhà xuống vị trí an toàn hơn cho cháu T. Ngay khi Tuấn nhận xe máy, các trinh sát đã lập tức ập tới, tước dao, khống chế đối tượng và giải cứu cháu T an toàn. Sau khi bắt giữ Tuấn, lực lượng Công an đã tiến hành xét nghiệm nhanh, kết quả cho thấy Tuấn đang trong tình trạng “ngáo đá”, dương tính với ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.