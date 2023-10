Từ chiếc xe bán giá rẻ như cho, tìm ra kẻ giết người tàn độc

Xuân Tân vốn là một xã miền biển yên bình thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Người dân nơi đây quanh năm sống bằng nghề chài lưới. Vào một ngày cuối tháng 8/2009, không gian tĩnh lặng đó bỗng chốc bị phá vỡ bởi việc phát hiện một xác người trôi sông mắc cạn tại bãi lau sậy ven đê sông Hồng, đoạn chảy ra cửa biển. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Xuân Trường phối hợp cùng nhiều phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định khẩn trương vào cuộc điều tra. Hiện trường nơi phát hiện thi thể là đoạn đê vắng vẻ, ít người qua lại. Kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi xác định, nạn nhân là nam giới, cao to, có độ tuổi từ 22-26, không có giấy tờ tùy thân, dạ dày khô, trên cơ thể xuất hiện nhiều thương tích, trong đó có vết thủng phổi và tim. Những vết thương có độ sắc lẹm cao do vật sắc nhọn gây ra ở cự ly gần. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Từ những dấu vết thu thập được, cơ quan điều tra bước đầu khẳng định đây không phải là vụ chết trôi bình thường mà là án mạng. Nơi phát hiện tử thi cũng không phải là hiện trường ban đầu. Điều đáng nói, một số tài sản có giá trị trên người nạn nhân như nhẫn, dây chuyền, đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước tính chất phức tạp của vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định đã huy động sự phối hợp của công an nhiều huyện, thành phố. Nhiều giả thiết về vụ án được cơ quan điều tra đưa ra để phân tích, mổ xẻ. Rất có thể đây là một vụ thanh trừng xã hội, nhưng cũng không loại trừ khả năng giết người, cướp tài sản... Trong lúc quá trình điều tra đang rơi vào bế tắc thì Công an TP. Nam Định tiếp nhận thông tin về việc có một đối tượng nam giới đang rao bán gấp một chiếc ô tô (loại thường dùng để chạy dịch vụ taxi) với giá sốc là 30 triệu đồng. (Ảnh tư liệu) Với linh cảm nghề nghiệp, lãnh đạo Công an TP. Nam Định nghi ngờ xác chết trôi sông được phát hiện tại xã Xuân Tân (huyện Xuân Trường) trước đó có thể là vụ giết tài xế taxi, cướp tài sản. Tình tiết trên nhanh chóng được cấp báo tới lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định. Lập tức, một mũi trinh sát được phân công theo dõi lịch trình của chiếc xe đang rao bán. Nhiều thông tin đáng ngờ được phát hiện như, người điều khiển xe là một nam thanh niên trẻ tuổi, phương tiện xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Cùng lúc đó, lực lượng điều tra mở rộng hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân đã tìm thấy biển báo, kèm decal hãng taxi sông Nhuệ bị tháo vứt bỏ ven đê. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Truy vết theo tên hãng taxi và BKS, Công an tỉnh Nam Định nhanh chóng xác định được tên tuổi tài xế là anh Đỗ Xuân Tuấn (SN 1983, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội). Anh Tuấn đã điều khiển phương tiện đi nhiều ngày và chưa có tin tức báo về. Nhằm tránh việc đối tượng tình nghi có cơ hội tẩu thoát, mũi trinh sát bám theo lập tức nhận được lệnh áp sát chiếc xe ô tô. Thấy có dấu hiệu bất thường, tài xế nhấn ga tông thẳng vào người chiến sĩ công an đi trước đầu xe và chỉ chịu dừng lại khi bị nhiều người bao vây. Đối tượng sau đó bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kẻ bị bắt giữ là Nguyễn Thanh An (SN 1987, quê huyện Giao Thủy, Nam Định; tạm trú ở quận Hà Đông, TP. Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, An đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. An khai, vào trưa 30/8, với mục đích giết người, cướp tài sản, đối tượng tìm tới chợ Hà Đông để mua một con dao nhọn. Tiếp đó gã gọi điện tới hãng taxi sông Nhuệ để thuê xe nhằm tìm kiếm "con mồi". Chỉ ít phút sau đó, An lên chiếc taxi BKS 30S-1868 do anh Đỗ Xuân Tuấn làm tài xế. (Ảnh minh họa, nguồn internet) An yêu cầu anh Tuấn chở về bãi tắm Quất Lâm (thuộc địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Khi xe chạy tới thành phố Phủ Lý, anh Tuấn bảo An tạm ứng trước ít tiền để đổ xăng, nhưng đối tượng nói không có, khi nào về tới nhà mới trả. Để có tiền đổ xăng, anh Tuấn đã phải ghé vào một tiệm cầm đồ gần đó cầm cố chiếc điện thoại di động. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Do tắc đường nên tới gần nửa đêm, xe mới về tới thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thủy). Lúc này, An yêu cầu anh Tuấn lái xe chạy lên đê ven biển. Khi tới đoạn đường vắng, không có người qua lại, An lập tức rút con dao chuẩn bị từ trước đâm liên tiếp người tài xế. Bị tấn công bất ngờ vào những vị trí trọng yếu, anh Tuấn đã không kịp kháng cự và tử vong tại buồng lái. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Gây án xong, An đặt thi thể anh Tuấn vào ghế phụ phía trước. Chạy được một đoạn, đối tượng dừng lại, tháo bộ đàm, hộp đen xe nhằm xóa dấu vết, rồi gọi điện cho người bạn là Nguyễn Văn Dương bảo sẽ qua đón có việc. Khi tới đoạn đê thuộc địa phận xã Xuân Tân (huyện Xuân Trường), thấy vắng người qua lại, An đã kéo xác anh Tuấn ném xuống sông Hồng để phi tang. Ngày hôm sau, An lái xe sang thăm người yêu ở thành phố Thái Bình và mang ôtô về thành phố Nam Định tìm nơi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Với tội ác đã gây ra, Nguyễn Thanh An đã phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

