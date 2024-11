Hà Nội: 100% chợ được giám sát về ATTP trong năm 2025

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành kế hoạch về việc triển khai Đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2025.

Theo đó, trong năm 2025 phấn đấu 100% các chợ được giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm và cơ bản đáp ứng quy định pháp luật về an toàn thực phẩm. Phấn đấu 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ đáp ứng yêu cầu tại Đề án và được cấp biển nhận diện cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

Ảnh minh hoạ

Trong đó, 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh cố định được cấp Giấy đăng ký kinh doanh; 100% người sản xuất, kinh doanh được cấp Giấy xác nhận đủ sức khỏe và xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định; 100% cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm;

100% cơ sở có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm và phù hợp với loại hình, mặt hàng sản xuất, kinh doanh; 100% cơ sở mở hệ thống sổ sách, ghi chép,… truy xuất nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm.

Để thực hiện được kế hoạch này, Sở Công Thương là cơ quan chủ trì, chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND Thành phố các giải pháp thực hiện Đề án hiệu quả; phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan triển khai các nội dung tại đề án.

Các đơn vị quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm và các quy định tại đề án. Thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ về các hành vi vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Quan tâm sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại chợ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, các yêu cầu tại Đề án. Nghiên cứu, rà soát, bố trí vị trí thuận lợi lắp đặt nhà trạm xét nghiệm nhanh đối với thực phẩm kinh doanh tại chợ.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn cam kết kinh doanh thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm chất lượng, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc sổ sách ghi chép nhật ký hoạt động mua bán; Cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí của Đề án.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ.

UBND Thành phố yêu cầu công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP. Hà Nội đạt hiệu quả, bảo đảm theo hướng văn minh, hiện đại, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn Thành phố chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Đồng thời, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả Đề án.

Theo số liệu thống kê, tại Hà Nội hiện có khoảng 540 chợ truyền thống. Mô hình chợ này đảm nhận khoảng hơn 50% nhu cầu mua sắm của người dân các quận nội thành và ở khu vực ngoại thành là khoảng 70%.

>>> Mời độc giả xem video: 82 người tại Phú Yên ngộ độc thực phẩm