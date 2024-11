Nghệ An: Diễn tập xử trí ngộ độc thực phẩm tại bữa cỗ đông người

Thực hiện theo Kế hoạch số 408/KH-ATTP ngày 22/10/2024 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An, mới đây, tại Trạm Y tế xã Diễn Kỷ (huyện Diễn Châu), Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu tổ chức diễn tập xử trí, điều tra vụ ngộ độc thực phẩm.

Theo tình huống giả định, vào lúc 11h, tại gia đình ông Nguyễn Văn A ở xã Diễn Kỷ có tổ chức đám cưới cho con trai với khoảng hơn 100 khách tham dự. Từ 14h đến 16h cùng ngày, 15 người sau khi dùng cơm tại bữa tiệc xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn và đi ngoài nhiều lần. Các nạn nhân được nhanh chóng chuyển đến Trạm Y tế xã Diễn Kỷ để cấp cứu, điều trị.

Hoạt động Khám phân loại, cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Ảnh Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An

Trong buổi diễn tập, các cán bộ Trạm Y tế xã Diễn Kỷ, Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu và Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức khám, phân loại và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời triển khai phương án vận chuyển các ca nặng lên tuyến trên. Song song với công tác điều trị, các đơn vị chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân, lấy mẫu bệnh phẩm và thực hiện khử khuẩn môi trường theo đúng quy trình.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh Nghệ An tổ chức diễn tập điều tra vụ ngộ độc thực phẩm . Qua đó rút kinh nghiệm để nhân rộng và đưa vào kế hoạch hàng năm, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền và các ban ngành liên quan trong việc ứng phó với các vụ ngộ độc thực phẩm.