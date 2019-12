'Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ đạo phải xử nghiêm vụ CSGT bảo kê'

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 6/12, ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin ban đầu về vụ CSGT tố cáo sếp 'bảo kê xe quá tải' gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Buổi gặp gỡ có Thanh tra Công an tỉnh, Văn phòng Công an tỉnh và Phòng an ninh - chính trị - nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai. Tại đây, đại tá Nguyễn Văn Thọ - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, cho biết Giám đốc Công an tỉnh Đại tá Vũ Hồng Văn đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm vụ CSGT bị tố bảo kê xe quá tải.