Đôi nam nữ tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Khoảng 10h sáng 6/12, tại số 378 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông do một chiếc xe tải va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ. Cụ thể, tại thời điểm trên một chiếc xe máy mang BKS: 30Z7-09.XXX chở theo 2 người lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe tải mang BKS: 29C-393.XX đi cùng chiều. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, chiếc xe tải gây tai nạn cách thi thể 2 nạn nhân tử vong và xe máy khoảng 10 mét. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm phương tiện lưu thông đông dẫn đến ùn tắc giao thông nghiệm trọng. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem hiện trường vụ tai nạn. Được biết, 2 nạn nhân tử vong là một nam, một nữ hiện chưa rõ danh tính. Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC NOW)

Khoảng 10h sáng 6/12, tại số 378 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra một vụ tai nạn giao thông do một chiếc xe tải va chạm với xe máy khiến 2 người tử vong tại chỗ. Cụ thể, tại thời điểm trên một chiếc xe máy mang BKS: 30Z7-09.XXX chở theo 2 người lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng đi Hà Đông thì bất ngờ xảy ra va chạm với một xe tải mang BKS: 29C-393.XX đi cùng chiều. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, chiếc xe tải gây tai nạn cách thi thể 2 nạn nhân tử vong và xe máy khoảng 10 mét. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm phương tiện lưu thông đông dẫn đến ùn tắc giao thông nghiệm trọng. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem hiện trường vụ tai nạn. Được biết, 2 nạn nhân tử vong là một nam, một nữ hiện chưa rõ danh tính. Hiện, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia. (Nguồn: VTC NOW)