Giải cứu nam thanh niên nhảy cầu Nhật Tân do buồn chán chuyện gia đình

Khoảng 7h10 ngày 29/10, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo trên cầu Nhật Tân hướng từ huyện Đông Anh sang quận Tây Hồ (Hà Nội) có người nhảy cầu tự tử, hiện trường bỏ lại trên thành cầu là 1 đôi dép và 1 chiếc mũ cối.

Nơi xảy ra sự việc.

Trung tâm đã khẩn trương điều động Đội CHCN trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ tới hiện trường làm nhiệm vụ. Tại khu vực trên mặt cầu Nhật Tân, Công an quận Tây Hồ đã tổ chức phân luồng giao thông, duy trì an ninh trật tự và ngăn cho người nhà nạn nhân có những hành động không kiềm chế. Đồng thời phối hợp cùng lực lượng dưới sông tìm kiếm nạn nhân.

Nhờ nỗ lực của lực lượng chức năng, đã tìm kiếm được nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đưa đi cấp cứu kịp thời. Thông tin ban đầu, do buồn chán chuyện gia đình anh N.D.K (SN 1994 ở xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã lên cầu Nhật Tân nhảy xuống sông Hồng . Hiện sức khỏe anh K đang dần bình phục. Cơ quan công an đang phối hợp cùng gia đình điều tra nguyên nhân vụ việc.