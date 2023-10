Hà Nội: Người đàn ông thuê 3 ô tô mang đi bán, rồi bỏ trốn

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàng Mai đã ra Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1977; HKTT: xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Thành.

Cơ quan Công an xác định, từ tháng 3 đến tháng 6/2021, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã thuê 3 ô tô của anh N (SN 1975; trú tại: Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó mang đi bán để lấy tiền tiêu xài.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 25/4/2023, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Thành với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Thành thì báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai (SĐT: 0983.475.473), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.