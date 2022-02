Ghi nhận ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục: Hải Dương ban hành Chỉ thị mới

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hải Dương, ngày 11/2 Hải Dương có 1.447 ca mắc mới COVID-19, 411 bệnh nhân ra viện và chuyển viện, hiện còn 7.783 bệnh nhân đang điều trị.



Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Chỉ trong 4 ngày làm việc (từ ngày 7 đến ngày 1002/2022) trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 4.540 ca mắc COVID-19.

Dự báo trong những ngày tới số ca mắc có thể còn tăng cao do nhiều ca bệnh không có triệu chứng, nguồn lây tiềm ẩn trong cộng đồng, tần suất di chuyển và mức độ giao lưu của người dân sau nghỉ Tết vẫn rất cao.

Ngày 11/2, Hải Dương lập kỷ lục 1.447 ca mắc COVID-19 mới.

Để chủ động kiểm soát mức độ gia tăng của dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống của người dân, tập trung các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, ngày 11/2, UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục có Chỉ thị 03 tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 .

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, siết chặt các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng, trong các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, trường học...; tuyệt đối không chủ quan lơ là, tự giác khai báo y tế, tuân thủ 5K; khuyến khích người dân tự làm xét nghiệm COVID-19 khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (sốt, ho, khó thở, ốm mệt, mất khứu giác...).

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch quy định tại Công văn số 180/UBND-VP ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên Đán 2022.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, chợ... Hạn chế tổ chức, tham gia các hoạt động đông người không cần thiết sau Tết Nguyên Đán 2022; cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, bắt tay ngay vào công việc, tuyệt đối không để tình trạng vì tham gia các hoạt động mùa xuân mà làm ảnh hưởng đến công việc và phòng, chống dịch.

Các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm chắc tình hình, rà soát bổ sung, điều chỉnh kịp thời kịch bản, phương án đáp ứng phòng chống dịch phù hợp với từng diễn biến cụ thể trên địa bàn, đặc biệt trước khả năng gia tăng đột biến các ca bệnh sau dịp Tết. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà; xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định phòng chống dịch, làm lây lan dịch bệnh ra diện rộng.

Đẩy mạnh Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, khẩn trương hoàn thành việc tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại theo kế hoạch, đảm bảo tiêm chủng an toàn theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường công tác truyền thông, dưới nhiều hình thức, đa phương tiện nhằm nâng cao ý thức của người dân không chủ quan, không hoang mang, hiểu đúng về tác dụng của các loại vắc xin; xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho trẻ từ 5 - 11 tuổi khi được Bộ Y tế cho phép.

Sở Y tế thường xuyên nắm chắc tình hình dịch bệnh, chủ động, kịp thời tham mưu điều chỉnh linh hoạt và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trong mọi tình huống dịch; chuẩn bị, bảo đảm nguồn thuốc điều trị COVID-19, phân bổ kịp thời cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; đối với các loại thuốc thiết yếu, phải có cơ số dự phòng phù hợp cho tình huống dịch bệnh diễn biến xấu. Giảm tối đa các trường hợp tử vong do COVID-19, giảm các ca bệnh chuyển nặng, bảo vệ tốt nhất tính mạng, sức khỏe của nhân dân; không để bị động, lúng túng, bất ngờ khi có các biến thể mới của vi rút.

Đồng thời, đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe và sử dụng thuốc hợp lý theo hướng dẫn của cán bộ y tế các xã, phường, thị trấn hoặc trạm y tế lưu động.

Tăng cường phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục và trong các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Ngoài việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo qui định, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của học sinh, phụ huynh và người lao động.

Tất cả các trường hợp nghi mắc, hoặc có các triệu chứng của bệnh phải tự giác ở nhà và khai báo y tế ngay với cơ quan, đơn vị và y tế địa phương, tuyệt đối không được đi học, đi làm để giảm thiểu tối đa các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, tránh đứt gãy chuỗi sản xuất trong doanh nghiệp và hạn chế thấp nhất việc nghỉ học trực tiếp tại các trường học. Các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra đối với công tác phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục và các doanh nghiệp, đảm bảo “trường học an toàn”, “doanh nghiệp an toàn sản xuất và sản xuất phải an toàn”.

Sở Tài chính chuẩn bị đủ nguồn kinh phí dự phòng cho công tác phòng dịch, hướng dẫn kịp thời các địa phương sử dụng nguồn kinh phí trong việc triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư... đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

