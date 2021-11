Hải Dương vượt khó đại dịch, khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Con số ấn tượng



Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 cho thấy, tính đến cuối tháng 11, Hải Dương cơ bản đã đạt được các mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 đã đề ra, trong đó vượt 9/14 chỉ tiêu chủ yếu. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 8,58%. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 20.717 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2020; tổng giá trị sán xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt 287.540 tỷ đồng, tăng 10,7% so với năm 2020. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 7,1% so với năm trước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 19.290 tỷ đồng, tăng 48% so với dự toán giao.

Những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng trên mang nhiều ý nghĩa khi Hải Dương là địa phương chịu tác động nặng nề của làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 và cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Kinh tế xã hội Hải Dương năm 2021 đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng nói rằng, với sự quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đặc biệt sự chung sức, đồng thuận cao của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã hạn chế được mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thực hiện có hiệu quả “ mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả kinh tế xã hội Hải Dương năm 2021 là một dấu mốc củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Lãnh đạo tích cực, vai trò trách nhiệm người đứng đầu được lan tỏa

Làn sóng dịch thứ 3, Hải Dương là địa phương chịu nhiều tác động tiêu cực do là tâm dịch lớn nhất cả nước và phải cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh. Nhưng cũng là cơ hội để “lửa thử vàng” với lãnh đạo tỉnh với vai trò người đứng đầu.

Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh phức tạp, tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các nhiệm vụ vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế được thể hiện một cách rõ nét nhất. Bí thư Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cùng nhiều lãnh đạo tỉnh không ngần ngại “lao” vào điểm nóng tâm dịch để đôn đốc, kiểm tra, giám sát chấn chỉnh, giải quyết kịp thời những việc phát sinh trong quá trình chống dịch, đưa ra nhiều giải pháp chống dịch sáng tạo, linh hoạt, dũng cảm, phù hợp, hiệu quả với thực tiễn của Hải Dương, hạn chế thấp nhất thiệt hại là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần trách nhiệm người đứng đầu.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương không ngần ngại vào "điểm nóng".

Chỉ thị số 10 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ trương nhất quán "chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả", "4 tại chỗ" và "5 rõ" (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm), gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương đã tạo ra sự chuyển biến.

Cùng với đó, Hải Dương luôn chú trọng phòng chống dịch trong doanh nghiệp, kịp thời tiêm phủ vắc xin cho công nhân, đảm bảo an sinh xã hội, hiện đầy đủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 giúp doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục sản xuất, vượt qua khó khăn. Đồng thời, tỉnh cũng kịp thời tháo gỡ những rào cản, vướng mắc về giao thương, đảm bảo lưu thông hàng hóa, ứng dụng chuyển đổi số góp phần tiêu thụ khối lượng rất lớn sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa…

Từ việc lãnh đạo tỉnh Hải Dương sâu sát, quyết liệt đã tạo ra những chuyển biến tốt, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, tạo sức lan tỏa đến những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở địa phương, cơ sở trong công tác lãnh đạo, điều hành địa phương, tạo ra động lực không chỉ trong phòng, chống dịch bệnh mà còn trong phát triển kinh tế xã hội để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho rằng, trách nhiệm của người đứng đầu rất quan trọng trong tất cả mọi công việc.

“Bác Hồ từng khẳng định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, người đứng đầu lại là người chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ quá trình của công việc, từ hoạch định kế hoạch, chính sách, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra giám sát…. Nếu người đứng đầu nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc, thì tôi tin chắc rằng họ sẽ có những nỗ lực không ngừng để quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc công việc sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Và đây cũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực của cán bộ lãnh đạo”, bà Nguyễn Thị Việt Nga cho biết.

Theo bà Nga, khi người đứng đầu tích cực và quyết liệt, tầm ảnh hưởng của họ sẽ rất lớn đối với cán bộ cấp dưới và nhân dân. Họ sẽ thành một tấm gương để cho cấp dưới, cho nhân dân noi theo. “Không thể có cấp dưới tích cực, chủ động nếu như người lãnh đạo không tích cực, chủ động”, bà Nga nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga.

Huyện Nam Sách là đơn vị có nhiều Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã. Ông Nguyễn Bá Dũng là một trong số cán bộ vừa là Bí thư Đảng ủy xã vừa là Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn của huyện Nam Sách.

Chỉ trong một thời gian ngắn, UBND huyện Nam Sách và Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng đã cơ bản thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1 diện tích 180 ha nằm trên địa bàn 3 xã An Lâm, Quốc Tuấn và An Bình (huyện Nam Sách, Hải Dương).

Ông Nguyễn Bá Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết, công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp An Phát 1 có khối lượng công việc rất lớn. Số hộ trong diện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã lên đến 195 hộ.

“UBND xã Quốc Tuấn đã thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã là trưởng ban phối kết hợp với UBND huyện để giải phóng mặt bằng, phân công các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền từ cơ sở thôn xóm. Đến thời điểm này đã giải phóng mặt bằng 190 hộ và chỉ còn 5 hộ, chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động. Để giải quyết khối lượng công việc lớn như vậy, xã đã áp dụng phương châm 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm), có nhiều hôm các cán bộ xã phải làm việc xuyên đêm”, ông Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Bá Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn.

Hiện thực hóa khát vọng bằng bộ máy hiệu quả, năng động, sáng tạo

Hải Dương vừa chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với các trụ cột: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; dịch vụ chất lượng cao; đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Dựa trên 3 nền tảng gồm: văn hóa và con người Hải Dương; môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng; hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Để thực hiện hóa khát vọng bứt phá vươn lên tốp đầu vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2025, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Hải Dương xác định 3 khâu đột phá và đã phát huy hiệu quả.

Cụ thể, về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo, Hải Dương đã ban hành nghị quyết chuyên đề. Đồng thời, chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, nỗ lực cải thiện chỉ số PCI và giảm một nửa thời gian cho các dự án chuẩn bị đầu tư; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ngành trong các lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời tập trung bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương làm tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đối với từng sở, ngành địa phương.

Hải Dương cũng tập trung vào công tác quy hoạch và coi đây là chìa khóa để thu hút, quản lý đầu tư có hiệu quả và đầu tư phát triển bền vững. Trong năm 2021, sẽ hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và công khai để các doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, nghiên cứu, đề xuất và triển khai thực hiện đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Từ đầu năm đến ngày 27/11, Hải Dương đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 70 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 12.590 tỷ đồng. Trong đó có một số dự án đáng chú ý KCN An Phát 1 (180 ha, vốn đăng ký 1.947 tỷ đồng), KCN Phúc Điền mở rộng (214,6 ha, vốn đăng ký 1.802 tỷ đồng), KCN Gia Lộc (197,94 ha, vốn đăng ký 2.062 tỷ đồng), KCN Kim Thành (165 ha, vốn đăng ký 1.161 tỷ đồng).

Về huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu, Hải Dương đã và đang tập trung đầu tư nhiều dự án giao thông quan trọng. Việc phát triển hạ tầng giao thông giúp khơi thông các nguồn lực, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Một trong những khâu đột phá được chú trọng chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Tỉnh Hải Dương trao Quyết định chủ trương đầu tư dự án Phát triển kết cấu hạ tầng KCN An Phát 1.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương mới đây đã ban hành Đề án số 02 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021 -2030. Trong đó chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất, trình độ, năng lực, uy tín; ngang tầm nhiệm vụ, có khát vọng phát triển mạnh mẽ, có tư duy đổi mới, sáng tạo, ý thức tổ chức kỳ luật cao, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc được giao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách…

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, công tác cán bộ luôn là một khâu vô cùng trọng yếu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

“Đảng ta đã đề ra những quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn, trình độ và quy trình bổ nhiệm cán bộ các cấp, các ngành. Theo tôi, tỉnh Hải Dương đã thực hiện đầy đủ mọi quy định về công tác cán bộ trong thời gian qua, và có những quyết sách khá đột phá, mới mẻ. Công tác cán bộ luôn được quan tâm, đặc biệt là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng những cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, nữ đại biểu Quốc hội đặt niềm tin.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Hải Dương có kế hoạch cụ thể trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là những cán bộ trẻ kế cận, có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới để bổ sung vào đội ngũ nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

“Đây chính là chìa khóa để mở ra những thành công mới trong giai đoạn chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách, từ thiên tai, dịch bệnh cho đến sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên quy mô toàn cầu ở tất cả mọi lĩnh vực”, bà Nga nói.

Hải Dương tin rằng, việc huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số với nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sớm cùng cả nước hoàn thành mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp vào năm 2025.