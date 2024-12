Nghệ An: Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không

Ngày 25/12, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 01 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 02 kg ma túy.

Đối tượng Lê Tiến Đức và Nguyễn Thị Thương cùng tang vật ma túy.