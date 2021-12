Hải Dương: 176 công nhân công ty GFT nhiễm COVID-19

Ổ dịch Tứ Kỳ phức tạp với 218 ca nhiễm



Báo cáo mới đây của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, từ ngày 25/11 đến 2/12, huyện này ghi nhận 218 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 212 ca khẳng định, 6 ca có kết quả nghi ngờ dương tính. Trong số đó có 211 trường hợp ở huyện Tứ Kỳ và trọ tại huyện này, 7 trường hợp ở các huyện khác.

Đáng chú ý, có tới 176 trường hợp là công nhân Công ty TNHH GFT, 42 trường hợp lây nhiễm cộng đồng do có yếu tố dịch tễ liên quan đến công nhân GFT.

Toàn huyện Tứ Kỳ có 14/23 xã, thị trấn có ca F0. Xã có số ca mắc nhiều nhất là Cộng Lạc 66 ca, An Thanh 26 ca, Tiên Động 24 ca, Nguyên giáp 19, Quang Trung 19 và Hà Thanh 12 ca....

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Tứ Kỳ cho biết, đây là điểm dịch phức tạp, có thể lây từ Ninh Giang trong nhiều ngày qua, trong điều kiện số lượng lớn công nhân làm việc tập trung, nguy cơ lây lan rộng trong công nhân rất lớn.

Liên quan ổ dịch tại Công ty TNHH GFT, đến nay đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 100% cán bộ, công nhân trong Công ty GFT và lấy mẫu tầm soát cho 24.150 người tại xã Minh Đức (6.500 mẫu), thị trấn Tứ Kỳ (6.400 mẫu), Hà Kỳ (7.000 mẫu), Phượng Kỳ (1.500 mẫu), Văn Tố ( 2.750 mẫu). Để phục vụ cho việc lấy mẫu, huyện đã huy động 64 giáo viên các trường tham gia cùng lực lượng y tế. Huyện đã tổ chức cách ly tập trung cho 620 F1 tại các xã, thị trấn; cách ly tại nhà đối với 1.030 F1 đủ điều kiện.

Ngày 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đã ký quyết định thành lập 3 cơ sở điều trị F0 tại UBND xã và Nhà văn hóa xã Tứ Xuyên xũ, UBND xã Đông Kỳ cũ và TT GDNN-GDTX xã Đại Sơn, trong đó có 2 khu đang điều trị cho khoảng 190 bệnh nhân.

Huyện Tứ Kỳ đã ban hành văn bản triển khai các hoạt động kiểm soát dịch COVID-19. Từ 20h ngày 1/12 cho đến khi có thông báo mới, tất cả các gia đình có F0, F1, gia đình có từ 2 F2 trở lên và gia đình có người làm việc tại Công ty TNHH GFT Việt Nam phải tự cách ly tại nhà, không được ra ngoài để phục vụ cho việc lấy mẫu, tầm soát, sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng, chặn dịch sớm nhất.

Đối với các xã Phượng Kỳ, Hà Kỳ, Văn Tố, Minh Đức và thị trấn Tứ Kỳ sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn dân, trừ trường hợp F1 và người đã xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Với các địa phương còn lại, thôn nào có F0 thì lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ, nếu không có thì mỗi gia đình chọn 1 người nguy cơ cao để lấy mẫu.

UBND huyện Tứ Kỳ yêu cầu khi phát hiện F0, trong vòng 1 giờ, Trung tâm Y tế huyện phải đưa F0 đi điều trị đồng thời tổ chức lấy mẫu xét nghiệm F1; xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo ngày… Công an huyện truy vết các trường hợp liên quan tới F0, kiểm tra, giám sát việc quản lý các khu điều trị, cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Thành lập các tổ tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành tốt việc cách ly tại nhà. Kịp thời phát hiện, phối hợp lập hồ sơ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về cách ly và các quy định khác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Qua truy vết đến nay đã phát sinh các ca F0 có khả năng lây nhiễm từ người thân của 1 số công nhân GFT làm việc trong các công ty trên địa bàn: Công ty YouTech (xã Văn Tố); Công ty ZhiXing, Công ty BaiHong, Công ty Nguyễn Thị Thanh Bình, Công ty sáng tạo Duệ Trí (đều ở xã Nguyên Giáp); Công ty Thanh Sang (xã Cộng Lạc) và các trường học Mầm non Tiên Động, Mầm non Hà Kỳ, Tiểu học An Thanh, THCS An Thanh, THPT Cầu Xe. Đặc biệt 1 số khu trọ tại xã Cộng Lạc, Tiên Động đã xuất hiện thêm các ca F0 ở các phòng khác với F0 trước đó (sáng ngày 2/12/2021 có 2 cặp vợ chồng đều trọ tại nhà trọ Tư Biển ở xã Cộng Lạc đều dương tính).

Dự báo sẽ xuất hiện các ca F0 tại trường THPT Cầu Xe (tập trung lớp 11G đã có 2 ca F0, do nhóm đá bóng cùng nhau ngày 20/11/2021); có khả năng 1 số công ty khu vực địa bàn xã Nguyên Giáp sẽ phát sinh thêm các ca nhiễm mới. Đồng thời, sẽ phát sinh thêm các ca mới liên quan đến các gia đình có người thân là Công nhân GFT. Qua thống kê theo dõi đến nay đã có 14 gia đình với 25F0 là người trong cùng gia đình.

Sẵn sàng phương án điều trị F0 tại nhà

Từ 12/10 (bắt đầu thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ) đến 1/12 toàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận trên 700 ca bệnh mắc COVID-19 trong đó 91 ca có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch, 381 ca là F1, 19 sàng lọc ho sốt cộng đồng, 22 ca giám sát cộng đồng, 2 sàng lọc bệnh viện, còn lại là người ở khu vực phong tỏa. Dịch bệnh hiện diễn biến phức tạp ở 3 địa phương TP Hải Dương, Ninh Giang và đặc biệt là Tứ Kỳ.

Tại hội nghị đánh giá về công tác phòng chống dịch COVID-19 và triển khai một số nhiệm vụ phòng chống dịch cấp bách do Sở Y tế Hải Dương tổ chức mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh dịch bệnh đã xuất hiện với quy mô rất rộng, nguồn lây bệnh đa dạng thách thức lớn với tỉnh về các biện pháp phòng chống. Hiện các ổ dịch đặc biệt ở Tứ Kỳ đã từng bước được kiểm soát và khống chế.

Thách thức đề ra đối với ngành y tế càng nhiều hơn đòi hỏi ngành y tế chủ động, sáng tạo và đưa ra các phương án khoa học hơn cho hoạt động phòng chống dịch. Xây dựng kế hoạch hoạt động nhiệm vụ của thành viên Tiểu ban y tế, phương án cách ly F0 tại nhà; vấn đề bất cập về chế độ thông tin, báo cáo từ các địa phương lên tỉnh còn chậm, nội dung báo cáo còn dài, chưa khoa học. Số ca F0 tăng nhanh tạo tâm lý lo lắng, hoang mang đối với người dân nên hoạt động truyền thông tăng cường.

Biến chủng mới Omicron hết sức nguy hiểm, có nguy cơ tiềm ẩn và có thể xâm nhập nên tuyệt đối không chủ quan. Rà soát lại quy trình xử lý ổ dịch, xử lý dịch lan truyền phạm vi rộng, quy trình xét nghiệm sao cho phù hợp với thực tiễn 4 tại chỗ của tỉnh do phạm vi rộng và F0 nhiều hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tiểu ban Y tế xây dựng kịch bản và báo cáo BCĐ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tránh sự lúng túng, không đồng bộ giữa các địa phương.

Đối với ổ dịch huyện Tứ Kỳ, đang trong thời điểm vàng chưa ghi nhận ca bệnh F2 phải rà soát lại công tác truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm với phương châm thần tốc kiểm soát ngay không để ra diện rộng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) khẩn trương bổ sung máy xét nghiệm PCR nâng cao năng lực xét nghiệm.

Tiểu ban Y tế chủ động điều phối mẫu xét nghiệm các cơ sở khác ngoài CDC tránh sự quá tải, đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm và có kết quả nhanh nhất. Vấn đề cách ly F1 tại nhà giảm tải cho cơ sở tập trung tuy nhiên phải quản lý chặt không để xảy ra lây nhiễm mầm bệnh ra cộng đồng.

Về điều trị F0 thời gian tới có thể tăng cao Tứ Kỳ sẽ bố trí thêm cơ sở điều trị, phương án chọn huyện làm điểm điều trị F0 không triệu chứng tại nhà.

Đối với tuyến tỉnh sẵn sàng phương án tiếp nhận F0 nặng tăng từ cơ sở chuyển tuyến, lường trước các khó khăn sẽ nảy sinh. Trước mắt tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ chống dịch cho huyện Tứ Kỳ, ngành y tế tăng cường nhân lực các cán bộ có kinh nghiệm đi chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Hà Nội…

>>> Mời độc giả xem thêm video Hội chứng bệnh lạ ở trẻ em liên quan Covid-19: