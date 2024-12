Tạm giữ tài xế đi vào đường cấm, phớt lờ hiệu lệnh của CSGT

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Mến về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Tổ công tác kiên trì bám theo và liên tục 05 lần ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tài xế mới chịu dừng lại (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, lúc 13h40 ngày 22/12/2024, Tổ CSGT Công an thị xã Điện Bàn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 0+900 đường ĐT 603B, thuộc địa phận phường Điện Ngọc. Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác do Đại úy Nguyễn Đức Vũ làm Tổ trưởng phát hiện xe ô tô tải BKS 43C-146.33 đang lưu thông theo hướng Hội An – Đà Nẵng có dấu hiệu vi phạm đi vào đoạn đường có biển báo cấm đối với xe tải trên 5 tấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên người điều khiển xe tải không chấp hành. Thay vào đó, tài xế tăng tốc, điều khiển xe bỏ chạy về hướng Đà Nẵng. Trong quá trình bỏ chạy, tài xế liên tục “phớt lờ” các hiệu lệnh yêu cầu dường phương tiện của Tổ công tác.

Thậm chí, tài xế còn điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách, chạy qua làn đường bên trái. Khi bị chặn đầu xe thì tài xế tiếp tục lùi xe, không dừng phương tiện; trong khi đó, trên đường đang có nhiều phương tiện khác lưu thông, rất nguy hiểm. Trước tình hình đó, Tổ công tác đã kiên trì bám theo và liên tục 05 lần ra hiệu lệnh dừng phương tiện. Đến đoạn đường Trường Sa, thuộc địa phận phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, cách điểm kiểm tra ban đầu hơn 1 km thì mới dừng được phương tiện và khống chế tài xế làm việc.

Tạm giữ hình sự đối với tài xế

Qua kết quả làm việc, xác minh, tài xế điều khiển xe tải là Hà Văn Mến (SN 1974, trú tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). Tại thời điểm kiểm tra, ông Mến không xuất trình được giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Mến với các lỗi vi phạm: Điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện đang điều khiển; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; điều khiển xe không có Giấy phép lái xe; tạm giữ phương tiện vi phạm là xe tải BKS 43C-146.33.

Qua xem xét mức độ nguy hiểm về hành vi vi phạm của ông Hà Văn Mến, không những ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, tính mạng, tài sản của những người tham gia giao thông và hoạt động tuần tra, kiểm soát của Tổ Cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo Công an thị xã đã phân công Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai ngay các biện pháp điều tra xác minh, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm.

Chiều 24/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã triệu tập và làm việc với Hà Văn Mến. Tại cơ quan Công an, Hà Văn Mến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Văn Mến về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự.

