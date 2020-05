Em đâm anh họ tử vong sau tiệc nhậu

Ngày 3/5, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Văn Tý (26 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú) tiếp tục điều tra về hành vi “Giết người”.



Theo kết quả điều tra, chiều 1/5, ông Huỳnh Văn Cổ (44 tuổi) tổ chức nhậu cùng với các cháu tại nhà ở xã Vĩnh Hậu.

Tý bị tạm giữ để điều tra.

Sau đó Huỳnh Văn Thay, Huỳnh Văn Thế mời Tý là em con chú ruột đến nhậu chung. Tiệc nhậu kéo dài đến tối. Thay, Thế và Tý ngồi nhậu với nhau. Sau đó, Tý và Thay xảy ra mâu thuẫn.

Ông Cổ ra kêu Tý đi về nên anh ta đập bể cái đĩa trên mâm nhậu và tuyên bố từ đây về sau không sang nhà chú nhậu nữa. Thay dùng tay siết cổ và đánh vào đầu Tý chảy máu. Anh ta chạy về nhà lấy dao đâm trúng vùng ngực trái của anh họ.

Thay được người thân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.