Nghỉ lễ 30/4: Vịnh Hạ Long “vắng như chùa Bà Đanh” do duy trì giải pháp phòng COVID-19

Tại công điện 07, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc cách ly các hoạt động xã hội đến hết ngày 3/5/2020. Nguyên nhân đưa ra do tỉnh này có đường biên giới trên bộ và trên biển giáp với Trung Quốc, hệ thống giao thông đến Quảng Ninh nhiều phức tạp. Ảnh: Công viên giải trí cửa đóng then cài. Theo đó, dừng tất cả các hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh từ Quảng Ninh đi các địa phương khác và ngược lại. Các địa điểm tham quan, du lịch; các hoạt động lễ hội, văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao tập trung đông người tại nơi công cộng, các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng được yêu cầu tạm dừng đến ngày 3/5. Ảnh: Hàng quán khu ẩm thực vẫn đóng cửa theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Hạ Long nằm trong nhóm có nguy cơ. Theo đó, các địa phương trong nhóm có nguy cơ thực hiện yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà, khi ra khỏi nhà thực hiện các biện pháp yêu cầu về phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách trên 2 m khi tiếp xúc, không tập trung đông người… Ảnh: Nhà nghỉ, khách sạn tại Bãi Cháy vắng khách và vẫn đóng cửa phòng dịch. Các hàng ăn tại Bãi Cháy ảm đạm. Quán bar đông khách tại Hạ Long vắng vẻ do yêu cầu đóng cửa phòng dịch. Bãi tắm Bãi Cháy không một bóng người, chỉ có dải cát dài phẳng lặng... Năm trước nơi đây là điểm thu hút đông khách du lịch. Tuy nhiên do thực hiện biện pháp phòng dịch nên bãi tắm này chưa phục vụ du khách trở lại. Thi thoảng mới có vài người đi xe máy đến khu vực bãi tắm... Nhưng chỉ tham quan rồi lại phải rời đi. Các con đường dẫn đến các điểm du lịch ở Hạ Long đều vắng lặng. Và không một bóng người. Tuy các điểm du lịch ở Hạ Long không phục vụ du khách dịp 30/4 và 1/5 nhưng người dân ủng hộ biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của UBND tỉnh Quảng Ninh. Thời gian tới nơi đây sẽ tiếp tục là điểm đến của nhiều du khách. Nguồn: VTC Now.

