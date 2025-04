Đề nghị truy tố 73 người trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Ngày 22/4, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, sau hơn 10 tháng huy động lực lượng điều tra, đơn vị này đã ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can liên quan đến ma túy.

Một trong các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nằm trong số những vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Xuất phát từ việc đấu tranh triệt phá một điểm bán lẻ ma túy tại huyện Cẩm Khê xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Văn Thụ (sinh năm 1977, trú tại xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê), Cơ quan điều tra nhận định có đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với quy mô lớn.

Ngày 3/6/2024, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ quyết định xác lập chuyên án, giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì điều tra. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy , Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó, 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự - khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin (gần 8kg), hơn 278.000 viên hồng phiến (hơn 25kg), ma túy đá (624g), Ketamine (6,5kg), ma túy nước vui, thuốc lắc (MDMA), cocaine, cần sa, thuốc phiện; 1 máy ép, 1 máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng (trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng), 20 viên đạn, 5 ô tô, hơn 100 điện thoại. Số tiền bị phong tỏa, tạm giữ khoảng 2 tỷ đồng.