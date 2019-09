Thái Bình: Em đâm anh tử vong chỉ vì... chiếc điếu cày

(Kiến Thức) - Do mâu thuẫn cá nhân bộc phát, hai anh em ruột xảy ra xô xát đúng hôm cúng 49 ngày cha mất. Người em ruột đã dùng dao đâm anh trai tử vong.

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào trưa ngày 13/9 tại khu vực km 9 + 500 đường 39B, khu cầu Bặt (thuộc địa phận thôn Bắc Sơn, xã Quang Bình, H. Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ án mạng đau lòng khi em đâm anh ruột tử vong đúng ngày cúng 49 ngày cha mất.



Nạn nhân tử vong được xác định là Nghiêm Văn Thắng (SN 1990) trú tại xã Quang Bình, huyện Kiến Xương). Hung thủ đồng thời là em trai ruột của anh Thắng tên là Nghiêm Văn Thành (SN 1999).

Theo đó, vào sáng ngày 13/9, gia đình anh Nghiêm Văn Thắng tổ chức làm lễ cúng tuần 49 ngày cho cha mình.

Trong lúc chuẩn bị lên chùa làm lễ thì giữa hai anh em ruột Nghiêm Văn Thắng và Nghiêm Văn Thành xảy ra xích mích dẫn đến xô xát.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Trong lúc nóng giận, anh Nghiêm Văn Thắng đã đánh em trai khiến anh Thành bị gãy một chiếc răng cửa. Bức xúc vì bị đánh đau, Nghiêm Xuân Thành vớ con dao trong bếp truy đuổi anh trai nhằm đánh trả.

Thấy em ruột cầm dao, anh Thắng bỏ chạy. Đến khu vực ngã tư gần chợ Bặt (thuộc địa phận xóm 6, xã Quang Bình) thì anh Thắng bị Thành đuổi kịp và dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh này gục ngay tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong . Đến gần 15h cùng ngày thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình. Hung thủ đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Kiến Xương có mặt khoanh vùng, bảo vệ hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng phục vụ công tác khẩn điều tra nguyên nhân vụ việc theo qui định của pháp luật.

Theo người thân gia đình anh Thắng cho biết, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc gia đình chuẩn bị lễ cúng 49 ngày cho ông Nghiêm Văn Th. (cha của anh Thắng và Thành) ở một ngôi chùa tại địa phương. Anh Thắng muốn mang điếu cày lên chùa cho mọi người dự lễ hút nhưng Thành không đồng ý nên giữa hai anh em xảy ra xô xát dẫn đến vụ án trên.

Vụ án khiến người dân địa phương bàng hoàng.

Được biết, gia đình ông Th. và bà L. có 3 người con. Nạn nhân là con cả, đã lập gia đình có 2 con một trai một gái. Hung thủ Nghiêm Văn Thành là con út cũng đã lập gia đình và có 1 con. Hàng xóm cho biết, bình thường anh em Thắng - Thành là người hiền lành, sống chan hòa với bà con hàng xóm. Cả 2 đều chưa từng có tiền án tiền sự.

Đến 16h cùng ngày cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm pháp y tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiều 13/9, một cán bộ Phòng CSHS - Công an tỉnh Thái Bình cho biết đơn vị này cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Kiến Xương khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.